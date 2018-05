Los vecinos de Lastres se movilizarán por «el mal estado» de sus arenales Están organizando dos concentraciones, la primera de ellas para el 6 de julio, en las que exigirán además la construcción de nuevos aparcamientos LAURA CASTRO LASTRES. Martes, 22 mayo 2018, 00:07

«Cansados» de pelear por los mismos problemas desde hace cinco años. Así es como están los vecinos de Lastres, quienes han comprobado que con la llegada de los primeros rayos de sol el estado que presentan sus arenales no es el más adecuado. La playa del Escanu continúa sin rampa de acceso, a pesar de que estaba previsto que las obras comenzaran en primavera. Tampoco la del Astilleru está lista para la temporada estival, pues según los vecinos requiere una limpieza urgente.

Por todo ello, están organizando dos movilizaciones. La primera de ellas para el 6 de julio al mediodía. «Cada año estamos peor. Los políticos hablan mucho, pero hacen poco. Vamos a refrescarles la memoria para que sepan que no pueden engañarnos como si fuéramos unos chiquillos», espetó José Ángel Moro, presidente de la Asociación de Vecinos de Luces y Lastres. Repetirán la concentración en agosto, para aprovechar la máxima afluencia de visitantes en la villa. «Luego sacan pecho acerca de Lastres, pero la falta de compromiso es total», aseguró el presidente del colectivo vecinal.

Criticó también la postura del Principado, pues recordó que en febrero se reunieron con el alcalde colungués, Rogelio Pando (PSOE), y con el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, quienes se «comprometieron» a poner en marcha un servicio de lanzaderas para los turistas, así como a construir un carril bici hasta Colunga, una circunvalación y aparcamientos para evitar los colapsos de la villa durante las temporadas vacacionales. «De nuevo, más mentiras y promesas sin cumplir», afirmó Moro.

Los vecinos están «preocupados» además por la falta de salubridad que presenta el arenal del Astilleru. «De playa ya no tiene nada. La gente tira muebles en ella, aparecen animales muertos y hay un riachuelo que no llega a desembocar en el mar porque las piedras han creado una especie de dique y el agua se queda ahí estancada. No podemos ni meter los pies, podría ser un foco de infecciones», relata de forma crítica el presidente del colectivo vecinal.

Considera que el tiempo corre en su contra, pues «apenas queda un mes para que llegue de verdad la temporada de verano. La gente ya empieza a ir a la playa y se encuentran con los problemas de todos los años, pero agravados». Asegura que los vecinos están «enfadados» y se sienten «ninguneados ante tantas promesas incumplidas».