El vestido inspirado en Ribadesella, en el Certamen Miss Universe Spain 2017 La diseñadora Cova Salinas y el vestido inspirado en Ribadesella. / J. LL. La modelo avilesina Patricia Alarcos desfilará el domingo en Málaga con el atuendo diseñado por la modista local Cova Salinas JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 23 septiembre 2017, 05:18

El vestido 'mas guapo del mundo', inspirado en la villa y concejo de Ribadesella y diseñado por Cova Salinas para la última Pasarela Riosellana de la Moda, ha dado el salto al ámbito nacional. Esta semana ha viajado a Málaga para que el domingo pueda ser utilizado por la representante asturiana en la gala final del Certamen Miss Universe Spain 2017. La avilesina Patricia Alarcos Gallego, Miss Universe Asturias 2017, desfilará ese día con moda riosellana, con dos vestidos diseñados por Cova Salinas. El ya mencionado y otro de color negro con pedrería en la espalda que formó parte de la misma colección. «Cuando recibí su llamada, no me lo creía, pensé que era una broma. Me dijo que había visto el vestido en las redes sociales, que le había gustado y me lo pidió para representar a Asturias en ese certamen. Vino a Ribadesella a probárselo y al final se llevó dos», explicó.

Cova Salinas está de enhorabuena y «en una nube», porque este viernes también participó en el XII Certamen Jóvenes Diseñadores de Asturias que organiza ADYMO (Asociación de Diseño y Moda de Asturias). El evento tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo y hasta allí viajó con su colección 'Marlis', «aunque un poco modificada ya que me faltan los dos vestidos que se llevó Patricia a Málaga», apuntó. Cova Salinas compitió por llevarse el premio al Mejor Joven Diseñador de Moda del Principado de Asturias, galardón que da derecho a participar en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores que organiza ANDE desde hace 32 años.