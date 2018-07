Villanueva despide a José Manuel Castaño Varios sacerdotes trasladan el féretro ante la mirada de Sanz Montes y los asistentes al funeral. / ACEBAL El arzobispo de Oviedo ofició el funeral del sacerdote riosellano, «un hombre de corazón bueno» L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 4 julio 2018, 00:17

Decenas de feligreses, familiares y sacerdotes abarrotaron ayer la iglesia del monasterio cangués de San Pedro de Villanueva para despedir al religioso José Manuel Castaño Posada 'Pepito'. Quien fue párroco de esa misma localidad fallecía en la madrugada del lunes en el Hospital Grande Covián de Arriondas a los 88 años. El funeral estuvo presidid por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y al mismo acudieron numerosos dominicos, así como miembros del arciprestazgo de Covadonga, con el abad, Adolfo Mariño, al frente.

Sanz Montes recordó cómo «a los pocos meses» de ser nombrado arzobispo tuvo que comunicar a 'Pepito' que había llegado el momento de su jubilación, tras sufrir «una hemiplejia que le dejó casi sin habla». Una decisión a la que el párroco se opuso, llegando incluso a ponerse en huelga de hambre durante varios días. «Más adelante comprendí que no estaba ante la tozudez de alguien que no quería dejar su cargo, sino ante un hombre de corazón bueno que no quería morir lejos de su ministerio», señaló el arzobispo. Recordó también cómo en sus visitas a Villanueva Castaño le mostraba siempre una foto de su juventud, en la que vestía los hábitos de fraile dominico. «Me decía que teníamos un lazo de hermandad, al ser yo franciscano», relató.

Profesor

Sanz Montes se refirió también a la faceta del finado como docente. «Fue un brillante profesor enseñando la que fue una de sus pasiones: las ciencias naturales. Era un enorme maestro, muy querido», insistió.

Tras la misa, que estuvo cantada por un coro compuesto por antiguos miembros de la Escolanía de Covadonga, quien fuera una de las feligresas de 'Pepito', la canguesa Teresa Vega destacaba a este diario la «cercanía» del fallecido. «Siempre fue muy amable con quienes formábamos parte del coro parroquial y le gustaba mucho invitarnos a comer y festejar con nosotros», rememoró. Castaño, agregó, era «una persona estupenda. Era un gran vecino y mejor párroco», aseveró, mientras a su lado otras feligresas le daban la razón.