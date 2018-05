La zona de Picu Ramonón , en Ribadesella, se asfaltará «cuando deje de llover» Un vehículo transita por el tramo afectado por las obras. / NEL ACEBAL El Ayuntamiento también anuncia el encargo de un proyecto para reparar el hundimiento que se formó en la carretera del Faro tras un argayo JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:08

El tramo de la RS-2 ubicado a la altura del Picu Ramonón, en Ribadesella, continúa en el punto de mira de muchos vecinos. Después de permanecer 47 días cerrada al tráfico como consecuencia de las obras de saneamiento ejecutadas por el Principado de Asturias, cuando el 5 marzo pasado quedó de nuevo abierta parecía que se habían acabado los problemas. Sin embargo, estos continúan. La calzada sigue sin asfaltar y el firme presenta un estado irregular que la hace intransitable. Según los usuarios, los baches «se miden por metros cuadrados» y la lluvia «empeora cada día la situación». Para colmo, Hidrocantábrico tampoco colaboró en el desvío de la línea de alta tensión. «Primero quiso cobrarnos 100.000 euros al Ayuntamiento. Luego lo intentó con el Principado. Al final han cedido y ahora vamos a poder asfaltar ese tramo de carretera en cuanto deje de llover», anunció la alcaldesa, Charo Fernández.

El portavoz del PP, Juan Manuel Blanco, cree que esta obra ha sido «un cúmulo de despropósitos total» en el que nadie estuvo a la altura. «Teníamos que haber exigido un riego de asfalto provisional que evitara tanto bache hasta su pavimentado definitivo, pero no lo hicimos», añadió. Ahora solo espera que cambie la meteorología y pueda rematarse la obra. Una actuación que, sobre todo, agradecerán los vecinos del Picu Ramonón «que cuando está bueno no se ven entre polvo». Lo que lamentó es que no se pavimente también el tramo abierto frente a la cueva de Tito Bustillo.

Por otro lado, según informó el concejal de Obras y Servicios, Enrique Gancedo, el Ayuntamiento ha encargado un proyecto para reparar el hundimiento existente en la carretera del Faro como consecuencia del argayu registrado en la urbanización Sella Mar el pasado 5 de febrero. «Como el informe prometido por el Principado sigue sin llegar, hemos decidido arreglarlo nosotros», dijo.

Donde se acometerán nuevas actuaciones es en la calle Comercio de la villa. Gancedo anunció que los polémicos topes de aparcamiento se sustituirán por jardineras. La actuación se acometerá en cuanto se libere la partida económica necesaria. Lo que tampoco tiene fecha es la puesta en marcha de la zona azul prevista para las 44 plazas de aparcamiento de esta calle Comercio y 11 de la Manuel Caso de la Villa, entre La Atalaya y la rotonda del olivo. La única empresa que se presentó para elaborar el informe de viabilidad de la zona azul aún no se ha puesto manos a la obra.

Sobre este último asunto, el PSOE lamentó que aún no se haya convocado la comisión mixta constituida para analizar la puesta en marcha de los aparcamientos de pago de la villa y en la playa. «A lo mejor se tiran a la piscina por su cuenta y riesgo, aunque me parecería un error», afirmó Secundino Díaz Cayuela. De todas formas, el concejal socialista volvió a pedir una gestión municipal de todo cuanto se lleve a cabo.