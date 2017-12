Pallabres sin fronteras Iniciativa pol Asturianu llevará a Holanda las diez palabras preferidas por los asturianos para «darle visibilidad internacional a la llingua» A. VILLACORTA Sábado, 9 diciembre 2017, 04:37

Cómo se traduce 'orbayu' a la lengua de Shakespeare? Pues, según Iniciativa pol Asturianu, 'very thin type of rain'. Mientras que, si usted quisiera explicar en inglés lo que es 'naguar', debería afirmar que significa 'to wish something'.

Las dos, 'orbayu' y 'naguar', forman parte de la lista de «diez palabras favoritas de los asturianos» junto con 'reciella', 'collaciu', 'esguil', 'señaldá', 'sofitu', 'ciñu', 'seronda' y 'xeitu' y, a comienzos del año próximo, viajarán a Holanda de la mano de la organización en defensa del asturiano, que busca «darle visibilidad internacional a la llingua, un objetivo al que, sin duda, ayudaría la oficialidad que, de momento, no tenemos», denuncia Inaciu Galán.

Iniciativa pol Asturianu recibió más de 2.000 propuestas a través de una campaña lanzada en las redes sociales en la que animaba a todos los usuarios a sugerir su vocablo favorito junto con la etiqueta #PallabresLP18 en Twitter, Facebook o Instagram. Y de ese proyecto salió este listado que en 2018 lucirá en todo su esplendor en el Pabellón de las Lenguas de la ciudad holandesa de Ljouwert/Leeuwarden, a la sazón designada Capital Europea de la Cultura.

El colectivo de defensa del frisio 'Afûkque' está también detrás de este proyecto con el que persigue «hacer visibles los idiomas minorizados aprovechando esta cita de tanta repercusión a nivel europeo y mundial». Así que el Pabellón de las Lenguas holandés cubrirá su techo con palabras en multitud de términos de distintas lenguas europeas, entre las que el asturiano ocupará un hueco destacado.

«Tenemos un taller de cómic que dirige Ruma Barbero y sus alumnos se han encargado de hacer unas tejas de madera decoradas con las diez palabras que se colocarán en lo alto del recinto», añade Inaciu Galán, que admite que «la selección no fue nada fácil», aún sorprendido por la avalancha de propuestas recibidas.

Pero, finalmente, las más repetidas fueron esas diez, de la 'ardilla' a la 'nostalgia', que Iniciativa pol Asturianu ha tenido que acompañar de su correspondiente traducción al inglés para que las entiendan todos los visitantes del pabellón y de «una breve justificación sobre su importancia para los asturianos». Empezando por 'orbayu', cuya relevancia de primer orden se explica, según la organización, porque «in Asturies it's rainning everyday».

Así, en la lengua más internacional, 'reciella' es 'group of children', mientras que 'collaciu' equivale a 'friend', 'esguil' a 'chipmunk' y 'sofitu' a 'support for'.

Además, se hace saber a los organizadores de la cita holandesa que 'señaldá' es 'the common word of asturian poets' y se precisa que 'naguar' se usa, por ejemplo, 'when you are a child and you want a candy'. Y, siguiendo con el ejercicio de comprensión, 'ciñu' sería 'swettie' o 'love', 'seronda' es el otoño o 'autumn' y 'xeitu' debe enterderse como 'good way to do something'.

Pero, por si todos esos apuntes no fuesen suficientes, quienes se acerquen al pabellón podrán participar también en distintas actividades que girarán «alrededor de la llingua y sobre su situación actual», además de asistir a conciertos como los del grupo Xera.

«Nada que ver» con la visibilidad internacional que se pretende dar al 'procés', bromea Galán, convencido de que, «de esta, la cooficialidad del asturiano va»: «Hay una mayoría social que está a favor, como demuestran las encuestas, y ahora también política. Así que ojalá que en 2019 podamos celebrarla».