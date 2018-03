Boda astur-lusa en la Vaqueirada La treviense Ana Belén Ardura y el portugués Pedro Da Silva, en el parque de Trevías. / D. S. FUENTE El portugués será el primer ciudadano del país vecino que se case en el transcurso del festival Ana Belén Ardura y Joao Pedro Da Silva serán este año los novios en Aristébano DAVID SUÁREZ FUENTE TREVÍAS. Miércoles, 28 marzo 2018, 01:58

Joao Pedro Da Silva, nacido en Figueira Da Foz, Portugal, quedó prendado de la treviense Ana Belén Ardura en 2010 a través de las redes sociales. El próximo 29 de julio sellarán ese amor de una forma muy especial, contrayendo matrimonio en el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada en el alto de Aristébano en el que será el primer enlance con participación de un ciudadano del país vecino.

Tras ocho años de noviazgo y con un hijo en común, se darán el sí quiero en el marco de esta fiesta. «Toda la vida quise casarme en la Vaqueirada», relató Ardura, descendiente de vaqueiros y sobrina bisnieta de Carmen Ardura, 'La Carmona de Busindre', fallecida en 1983 y conocida por entonar vaqueiradas. «Yo no soy de casarme de blanco», explicó esta amante de la cultura vaqueira, quien reconoce que este rito le resulta muy atractivo. Por eso, «cuando me enteré de que no tenían novios para este año se lo comenté a Pedro y nos apuntamos». Ardura, quien desde pequeña acudía a esta fiesta, reconoce que le hace mucha ilusión casarse en esta boda mediática que vive «con sentimiento», afirmó con una sonrisa de oreja a oreja.

Pareja que se describe como «humildes y de corazón blando», ya han comenzado con algunos de los preparativos para este día que marcará sus vidas. «Ya he ido a probar el traje», señaló Da Silva, quien explicó que el próximo fin de semana tendrá que volver a Madeira por trabajo y «probablemente no regrese hasta julio». Por su parte la novia reveló que aún tiene tiempo para la elaboración del suyo, «se está confeccionando», y del que no ha querido explicar ningún detalle. Esta treviense tiene claro de la mano de quién llegará al altar. «El padrino será mi hermano», Miguel Ángel Ardura, un músico amante de la cultura asturiana que acompañará a los novios al altar. También su hijo Carlos, quien mañana cumple cinco años, tendrá un protagonismo importante en la ceremonia. «Será el encargado de llevar los anillos», afirmaron al son esta pareja de novios.

Fecha señalada

Enlace astur-luso que se celebrará el próximo 29 de julio. Precisamente este número, el 29, es especial para esta pareja. «Todas las fechas importantes caen en 29», explicó Ana Belén Ardura, quien afirmó que la cifra coincide con el día de su nacimiento, con el del bautizo de su futuro marido, así como con el del nacimiento de su hijo hace cinco años.

Ana Belén no tendrá problemas en bailar una vaqueirada el día de su boda, ya que desde bien pequeña hizo sus pinitos en el mundo de la danza con el extinguido grupo Valdesva. Además, reconoce que una de las cosas que más le gusta de este rito «es la llegada al altar con los caballos», cortejo nupcial que le hace sentirse enamorada de una braña, la de Aristébano, que dejará huella en su vida con un matrimonio vaqueiro que comenzó a gestarse a través de las redes sociales.

La organización de este evento está cerrando todos los detalles para poder hacer público quiénes formarán la comitiva que acompañará a los novios como 'Vaqueiros de Honor' durante este festival, así como los 'Vaqueiros Mayores' que recibirán un homenaje en esta Vaqueirada.