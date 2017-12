«Hemos pasado por un infierno, les dimos por muertos» Domingo, 10 diciembre 2017, 03:28

Los familiares de Felipe y Miguel no dejan atrás el miedo y la angustia que sintieron al saber que no habían regresado a San Juan de La Arena tras una jornada de pesca recreativa. «Hemos pasado por un infierno. Les dimos por muertos. Ha sido horrible, no se lo deseo a nadie», relató Marco García, el hermano de Miguel. Unos sentimientos que compartió la familia de Felipe. «El susto ha sido enorme. Nunca me gustó demasiado que se dedicara a la pesca y ahora será aún peor. No quiero ni pensar en el día que vuelva a faenar», comentó la esposa de Felipe, Carmen Sampedro. Los familiares están convencidos de que esta pareja de amigos «volvió a nacer» tras pasar toda la noche en el agua a la espera de ser rescatados.