Javier Ledo, detenido en Navia como presunto autor de la muerte de Paz Fernández Borrego

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Navia al coañés Javier Ledo, de 42 años, como presunto autor de la muerte de la gijonesa Paz Fernández Borrego, cuyo cadáver apareció el martes en el embalse de Arbón. Ledo fue una de las últimas personas que vio con vida a la mujer y guardaba en su móvil los últimos mensajes que intercambió con ella el día que desapareció. En concreto, dos mensajes de voz en los que Paz le transmitía su preocupación, en un tono de claro nerviosismo.

El detenido ya había prestado declaración ante la Guardia Civil, que esta mañana registra su vivienda, localizada en la calle Hospital, en pleno casco histórico de la villa naviega. En la operación participan perros de la unidad canina de Madrid «en busca de restos Biológicos». Javier Ledo ha llegado a la zona esposado en un vehículo del Instituto Armado. Las diligencias serán trasladadas al juzgado de Instrucción de Luarca, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.

Ledo, que se sabía investigado por la muerte violenta de Paz Fernández Borrego, ha hecho pública su versión sobre la relación que mantenía con la mujer. Aseguró que ella le mandó un mensaje en el que se mostraba inquieta: «Javi, he quedado con un tío (en Navia), me dijo que me conocía y yo no lo conocía de nada». «Se fue, vaya chungo, y tiré 100 euros a la máquina (tragaperras). Me he quedado sin la pasta para la autocaravana, me faltan 100 euros. Vaya mal rollo».

Paz Fernández acudía con cierta frecuencia a Navia y tenía dos hijos. Llegó el 13 de febrero, poco antes de la hora de comer. Acudió a la pensión donde había reservado una habitación, un hostal al que acudía por segunda vez en menos de un mes. Después, se encontró con Ledo, fue al coche y subió las maletas a la habitación. Él la invitó, primero, a comer, pero ella rechazó la propuesta. Dijo que quería ir a descansar. Hacia las cuatro, según Ledo, me preguntó si estaba dormido. Volvieron a encontrarse en el bar de la pensión, donde tomaron algo antes de ir, hacia las cinco, a otro bar de Navia, donde se les vio juntos por última vez. «Luego yo me fui a preparar la cena y sobre las nueve la llamé y no me contestó», dijo Ledo horas antes de ser detenido.

Desde ese día, un amplio dispositivo buscaba a Paz Fernández, cuyo coche apareció estacionado junto al Hospital de Jarrio. Su perro, que siempre le acompañaba, apareció vagando por las calles de Navia al día siguiente, cuando comenzó la búsqueda de la gijonesa, que se centró en la zona del pueblo de Busmargalí, donde su registró la última señal de su móvil. No obstante, no se encontró ninguna pista y fue el pasado martes cuando su cuerpo salió a flote en embalse de Arbón.