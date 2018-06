300.000 kilos 'bocartada' en un día

De increíble califican los expertos la bocartada de ayer. Las lonjas de Avilés y Gijón subastaron en un solo día más de 300.000 kilos de bocarte, en una costera que los pescadores consideran «excelente» y el mejor inicio desde el año 2015, cuando se vendió la cifra récord de 1.415.000 kilos en la rula gijonesa en toda la campaña. La mayoría de las capturas se produjeron al este del Cabo Peñas, en la zona de Villaviciosa, aunque también se localizaron varios bancos grandes a las puertas de El Musel.

A última hora de la noche, eran 76 los barcos, procedentes de Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, que habían llegado a estas dos lonjas asturianas -14 a Avilés y 62 a Gijón- para descargar más de 34.000 cajas. En el interior, decenas de mayoristas y conserveras aguardaban por una mercancía «de gran calidad». Así calificaba los bocartes llegados a la rula gijonesa el subastador Ángel González. «Estos dos últimos días han llegado más de 360.000 kilos, no recuerdo algo así desde hace tres años. Aunque entonces fue una locura, pues no había bocartes ni siquiera en Marruecos. No sé si este año igualaremos aquellas cifras», valoró González.

Los vendidos ayer tenían un tamaño de unas 38 piezas por kilo -grano en el argot- y pasaron por las rulas a un precio que osciló entre 1,60 y 6,50 euros por kilo. «Normalmente, País Vasco y Cantabria se sitúan a la cabeza en número de capturas de bocartes, se ve que este año le va mejor a Asturias», indicó David Talledo, propietario de la conservera cántabra Anchoas Lotamar, quien compró 1.533 cajas, unos 15.000 kilos, en la lonja gijonesa.

Los marineros coincidían con él y aseguraron que hacía muchos años que la situación en Asturias no era tan buena. «Lo que está pasando este año es bastante atípico. Normalmente las mejores capturas de la costera primaveral se dan en la zona más oriental del Cantábrico. No es hasta agosto cuando empiezan a aparecer buenos ejemplares en Asturias y Galicia», explicó Juan Carlos Miño, patrón del barco coruñés 'Tecelana', quien añadió que «este año se ha adelantado, pues hace ya tres o cuatro meses que estamos encontrado pescado de calidad en estas costas».

Sorprendidos por los buenos resultados de estos dos últimos días, que en Gijón han dejado en torno a 360.000 kilos de bocartes, los pescadores apuraron las descargas ayer para retomar la faena por la noche. «Si hay suerte y sigue habiendo un banco grande en la zona de Villaviciosa, aprovecharemos», indicó Miño, quien lamentó haberse alejado hasta Ribadesella ayer. «Fuimos los menos afortunados, solo pudimos hacernos con unos 800 kilos», confesó.

Galería. Los pescadores arrastran las cajas apiladas con miles de kilos de peces, en una jornada memorable. / Arnaldo García

Mejor suerte tuvieron los miembros de 'Portosín 2', otra embarcación gallega que descargó en la rula de El Musel el tope de capturas: 800 cajas, unos 8.000 kilos de bocartes. «Es la primera vez que descargo aquí y llevo varios años como marinero, síntoma de que no solían darse grandes bancos en esta zona», apuntó Alejandro Blanco.

Otros picos importantes

Desde el pasado mes de mayo la costera de bocartes registró varios picos de capturas importantes en la zona asturiana. Comenzaron a aparecer los bancos más grandes entre Llanes y San Vicente de la Barquera y la descarga de la flota se repartió entre las rulas de El Musel y Santoña.

De hecho, la vecina comunidad de Cantabria va camino de alcanzar cifras históricas con un incremento del 150% de las capturas respecto al mismo periodo del año pasado. En total, desde que comenzó la costera primaveral se han descargado en los puertos cántabros 3,5 millones de kilos de bocartes y su venta ha superado los seis millones de euros.

En las últimas tres semanas, los bancos parecen haber fluctuado hacia la costa asturiana, donde el pasado 22 de mayo unos cuarenta barcos capturaron más de 165.000 kilos. También el día 26 dejó unas buenas cifras con una descarga de 100.000 kilos. Estos picos anticipan una costera similar a la de 2015, después de que el año pasado fuera de los más flojos. De hecho, en todo el 2017 por El Musel pasaron tan solo 189.804 kilos, una cifra que este año ya se ha visto superada solamente con la descarga de ayer. Aun así, los pescadores invitan a ser prudentes con estas primeras capturas, pues «la situación puede cambiar en cualquier momento y sin aviso».