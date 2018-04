Pilar Varela dice que «presiona todo lo que puede y casi todos los días» para que se abra el centro Stephen Hawking Pilar Varela interviene en la Junta General. / A. Álvarez La consejera pide al PP que «ayude un poco y no estorbe» para que el equipamiento de Langreo esté en servicio este año EUROPA PRESS Jueves, 12 abril 2018, 13:00

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha manifestado este jueves en el Pleno que está «presionando todo lo que puede y prácticamente todos los días» para lograr la inmediata apertura del centro Stephen Hawking de Langreo y ha mostrado su confianza en que dicha apertura se produzca a lo largo de este año. «No hay semana que no tenga interlocución Imserso o la propia ministra, como en el caso del día de ayer», ha indicado Varela, que ha pedido al PP «que ayude un poco y no estorbe».

«Les pediría que no estorben porque en la reunión del pasado diciembre yo fui sola y el alcalde de Langreo también fue solo, pero nos encontramos allí con prácticamente todos los diputados del PP», ha manifestado Varela que ha pedido a los 'populares' asturianos que apoyen la apertura del centro.

Varela ha manifestado que no es necesario que el centro Stephen Hawking esté presente en los Presupuestos Generales del Estado con una partida propia, sino que lo que hace falta es que aparezca en el Capítulo 1 del Inserso y que se apruebe ya la orden ministerial, que «en el pasado mes de diciembre se comprometió para los próximos 15 días, algo que evidentemente no se ha cumplido». «Confío en que la orden ministerial se haga lo más rápido posible y el centro se abra este año con gestión pública. Aplaudo toda la presión que se pueda plantear para ello y confío en las palabras dadas y sobre todo en las que me dan personalmente», ha manifestado Varela.

La consejera ha destacado que la apertura de este centro es para ella una prioridad desde que asumió su cargo porque considera que la sociedad asturiana lo necesita. Ha recordado que ya el 31 de agosto de 2015, con el alcalde de Langreo, se reunieron con la entonces Secretaria de Estado, Susana Camarero, que se comprometió a venir ella misma a Asturias y que vino en octubre. En esa línea ha recordado que ya en 2017, en una reunión con la actual ministra, se acordó que la gestión directa el centro sería publica y en diciembre la propia ministra vino a la recepción de las obras y comprometió la orden ministerial en quince días, algo que no se ha cumplido.

Varela respondía así a una pregunta planteada por la diputada de IU, Marta Pulgar, que ha lamentado que estemos ante «un claro ejemplo de la falta de compromiso del Gobierno del Estado con las Cuencas mineras». «No estamos hablando de una tontería estamos hablando de algo muy importante y parece que estamos ante un culebrón de promesas incumplidas, excusas, balones fuera y demás cuestiones que no provocan risa, sino llanto», ha manifestado Pulgar. Para IU se trata ya de un acto de «decencia política» por lo que ha exigido que se cumpla de una vez por todas el compromiso con el centro.