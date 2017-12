El plan gijonés, pendiente de que se decida cómo soterrar hasta La Calzada La presentación del plan reunió a políticos y autoridades en la Delegación del Gobierno. / PABLO LORENZANA El ministro aguarda por la decisión del Principado y el Ayuntamiento de Gijón, y advierte de que «deberíamos estar con el estudio informativo y el convenio firmado» MARCO MENÉNDEZ / RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Viernes, 15 diciembre 2017, 02:33

El plan de vías de Gijón está momentáneamente parado, pero no por culpa del Ministerio de Fomento. Así lo indicó ayer su titular, Íñigo de la Serna, que ha advertido a los otros dos socios de Gijón al Norte -Principado y Ayuntamiento de Gijón- del retraso que se está produciendo en la planificación de la obra. El problema está en la ampliación del soterramiento de las vías hasta La Calzada y en cómo hacerlo, es decir, si en trinchera o mediante tuneladora, con una inversión adicional, en cada caso, de 36 ó 95 millones de euros.

De la Serna indicó que «nosotros estamos cumpliendo estrictamente con los compromisos». Según apuntó, habían entregado un convenio sobre la actuación a acometer pero «alguien ha sugerido una cuestión adicional, no por parte del Gobierno, sino del Ayuntamiento. Es una petición de la ampliación de la obra hasta La Calzada. Pero todavía estamos esperando a conocer el alcance de esta actuación». El ministro aseguró que por su parte habían mostrado su posición favorable a esa ampliación del soterramiento, pero «en determinados términos, en determinadas cantidades. Es importante que no tratemos de dar saltos cuantitativos que al final se traduzcan en una situación insalvable». Y es que, en su opinión, es esa petición realizada por el Ayuntamiento de Gijón la que «genera el retraso en estos momentos».

«Cuanto antes»

Si tanto el Ayuntamiento como el Principado -que De la Serna también dijo «debe expresar su opinión sobre la alternativa» a llevar a cabo- ya se hubieran definido, el ministro aseguró que «ya habríamos iniciado el estudio informativo, que no podemos hacer por no tener esa información, y habríamos tenido firmado el convenio».

Sobre el precio final que puede suponer esta ampliación del soterramiento, Íñigo de la Serna no quiso entrar en detalles y optó por «ser prudente. Acabo de trasladar al teniente de alcalde de Gijón -Fernando Couto- que, por favor, nuestro interés es que el plan de vías salga adelante en el menor tiempo posible y deberíamos estar ya con el estudio informativo y el convenio firmado. Hay que tomar una decisión, siempre que sea razonable».

El ministro también adelantó cómo va el desarrollo de la llegada de la alta velocidad a Asturias y explicó que está terminado el proyecto del tramo León-La Robla y está en fase de aprobación el de la variante, con lo que «vamos a cumplir los compromisos».

Las mercancías, por la variante

El objetivo es que se presenten ambos proyectos a la sociedad asturiana coincidiendo con la inauguración del tramo de autovía Doriga-Cornellana, antes de que finalice el año. Lo que sí quiso dejar claro es que los trenes de mercancías aprovecharán los nuevos túneles: «En relación a las mercancías, máxima tranquilidad, porque lo que se va a hacer permitirá el uso mixto -pasajeros y mercancías-. No supondrá ningún problema. Ahora hay muchos debates sobre esto y lo que planteamos da viabilidad perfectamente para que no haya ningún problema en ese tráfico mixto».

También mostró su asombro el ministro con el debate que se ha generado en Asturias sobre este asunto y apuntó que, «más allá de todas las cuestiones de carácter técnico que se dicen, algunas de ellas asombrosas para alguien con una mínima formación en el asunto, porque se habla con una soltura como si fuera una cosa sencilla y no lo es, quiero trasladar tranquilidad». Y aseguró que la solución de la que informe «antes del turrón de Nochevieja» no depende de si se trata de una vía con tercer hilo o no, sino de que «las mercancías pueden tener la garantía de que lo que se vaya a hacer en la variante favorecerá el uso adecuado de la infraestructura».