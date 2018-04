El Principado quiere que los autobuses sean usados por 244.500 viajeros más al día El 40% del uso del coche es para movimientos de menos de diez minutos. El plan de movilidad ve «saturada» la 'Y' y traza itinerarios preferentes RAMÓN MUÑIZ Gijón Jueves, 26 abril 2018, 02:04

Asturias lleva décadas hablando del área central, de la necesidad de que todas las administraciones que actúan en ese espacio se coordinen y ahora, por fin, el proyecto tiene algo sólido a lo que agarrarse: un plan para impulsar el transporte público, lo que redundaría en un aire menos contaminado. La primera piedra la puso el Principado al contratar a una consultora externa que encuestó a 31.660 asturianos y estudió todos los datos de Renfe, Feve y las empresas de autobuses. Ayer el consejero Fernando Lastra reunió a los representantes de los ayuntamientos y del Estado para que los técnicos les presentaran el diagnóstico que han extraído de ese trabajo de campo.

El consultor entiende que en los 39 municipios analizados se producen 2,4 millones de desplazamientos al día, de los que el 59% se hacen a pie o en bici, el 39% en coche particular y el 9% en transporte público. Hay diferencias entre los concejos. La franja costera occidental y Siero serían las zonas con mayor abuso del vehículo particular, pues cada habitante protagoniza al día 1,68 desplazamientos en coche. Mieres, Aller y Gijón en cambio no pasan de los 1,14.

De no actuar, lo más probable es que sigan incrementándose los movimientos en coche, quedando el transporte público con uso minoritario. Todo ello a pesar de que las encuestas sugieren que «unos 244.500 viajes que actualmente se realizan en coche o moto podrían traspasarse al autobús con medidas 'push & pull'», concluye el estudio. Este anglicismo sugiere cambios en la gestión que estimulen al transporte público y penalicen al coche. «No es un plan antinada, pero el transporte colectivo tiene que ganar la batalla al individual», refrendó Lastra.

Ese «traspaso directo» de viajeros al autobús lo ve factible el consultor porque quienes dicen que con alguna mejora cambiarán su forma de viajar son asturianos que ya tienen autobuses en la zona. Se trataría pues de lograr que fuera más competitivo. Hay otros 103.000 viajeros diarios que también prefieren el autobús, pero aducen no encontrarlo en su zona de origen o destino.

Además de mejoras en la señalización, y cambios de paradas, el estudio identifica dieciocho itinerarios a potenciar, donde el autobus debería tener mayor prioridad. También se analizaron el HUCA, el campus de Gijón, la ría avilesina y otros quince enclaves que por sus características concentran gran parte de los movimientos. Para cada uno ofrece alternativas. En el polígono del Espíritu Santo por ejemplo resulta que más del 50% de quienes llegan podrían hacerlo a pie, por lo que «probablemente una restricción del aparcamiento motivaría ese cambio de modo».

No es un caso único. «El 40% de los viajes en coche son de menos de diez minutos; la mayoría de ellos podrían realizarse a pie o en bicicleta», indica el informe. Para ello pide potenciar las rutas específicas para ciclistas.

La inversión en las últimas décadas ha desembocado en una red viaria que permite circular con fluidez, salvo en tramos concretos. El mayor nivel de saturación lo encuentran en el tramo Oviedo-Lugones de la 'Y', además de en una de las arterias de Gijón. congestiones que perjudican al autobús «en momentos puntuales». Para el consultor, las 208 líneas de transporte público por carretera se ajustan bien a la demanda y ofrecen trayectos competitivos entre las principales ciudades. Por contra, falta coordinar el bus urbano y el regional, y no hay intermodalidad entre los ferrocarriles de Renfe y Feve.

El estudio confirma que solo uno de cada tres viajes es por trabajo, y que casi la mitad de todos se dan por la tarde. «La movilidad es más importante por la tarde, debiendo adaptarse el transporte público a la nueva dinámica poblacional», aconseja el informe.

El trabajo sumó ayer y sigue. Hoy los técnicos de la consejería se reunirán con los que redactan los planes de movilidad de Gijón y Oviedo, para intercambiar propuestas. El resto de municipios lo analizará con sus técnicos antes de traer nuevas ideas.