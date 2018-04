«Más planificación con las empresas» en titulaciones Jueves, 12 abril 2018, 04:23

Santiago García Granda inauguró ayer el XVII Foro de Empleo de la Universidad, que se celebró en el recinto ferial Luis Adaro y que reunió a 109 empresas e instituciones. Dijo que «la actividad económica está mejorando y que los egresados logran trabajo, aunque con sueldos bajos». Añadió que están «bien formados y bien considerados en Europa y en Latinoamérica. Y es que Asturias no tiene capacidad para absorber los 4.000 que salen cada año». Sobre la falta de especialización de la que hablan las empresas, señaló que «hace falta una planificación común en titulaciones. A veces las empresas no conocen nuestros perfiles. Tiene que haber coordinación, pero no somos un servicio de FP, tenemos más funciones».