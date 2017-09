La plataforma de afectados del ERA sopesa llevar a los tribunales las liquidaciones Ángel Rodríguez, portavoz de la plataforma de afectados. / P. UCHA Su portavoz, Ángel Rodríguez, asegura que en las cuentas «no vienen descontadas las ayudas individualizadas de la Ley de la Dependencia» P. L. GIJÓN. Jueves, 21 septiembre 2017, 02:04

«El otro día vino a vernos una señora que pagó al ERA más de 11.000 euros y luego le llegó una carta desde Madrid en la que le informaban de que le correspondía una ayuda de 15.000 euros. Y ese dinero no aparece». Este fue uno de los ejemplos puestos sobre la mesa por el portavoz de la Plataforma de Afectados del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos), Ángel Rodríguez, para ilustrar las presuntas irregularidades cometidas por el organismo autónomo. Una cantidad aportada por el Ministerio de Servicios Sociales en concepto de ayuda individualizada. «Casi cuarenta millones que no se saben dónde están, Sabemos que llegaron a Asturias porque hay una orden ministerial, pero en las liquidaciones no aparecen», explicó el portavoz ayer en el programa La Lupa, de Canal 10. De hecho, en las nuevas cuentas -las solicitadas por las familias con usuarios que actualmente viven en las residencias- «no vienen descontadas las ayudas».

Por ello, la plataforma se plantea llevar este asunto a los tribunales. «Vamos a estudiar este tema, a ver si lo podemos llevar al juzgado», apuntó Rodríguez. Sospecha que existieron «irregularidades grandes» con esas cantidades que correspondían a los usuarios, que incluso pudieron «desviarse a otras partidas, pero a Dependencia no llegaron».