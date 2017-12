La plataforma contra la contaminación pide abaratar el tren en días de polución Reclama «medidas más exigentes» para las industrias, entre ellas reducir la producción a la mitad en días con niveles elevados de benceno I. VILLAR GIJÓN. Lunes, 11 diciembre 2017, 02:18

La Plataforma Contra la Contaminación de Xixón ha elaborado un documento modelo de alegaciones al protocolo del Principado ante situaciones de alta polución, en fase de información pública hasta el 19 de diciembre. Su objetivo es que cualquier ciudadano pueda registrar estas alegaciones a título individual o hacer aportaciones «para mejorarlas».

Una de las críticas que hace la plataforma al borrador presentado en noviembre por la Consejería de Medio Ambiente es su escaso alcance, al tener únicamente en cuenta la contaminación por partículas PM10 y PM2,5 y no otros elementos como las partículas sedimentables, el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) o el benceno. Hace especial hincapié en este último elemento, «que supone un grave problema ya que Asturias es, con diferencia, la región más contaminada de España como el Principado sabe y lleva años ocultando». En este sentido, reclama que a la hora de activar los diferentes niveles de alerta no miren únicamente los niveles de PM10, sino también los correspondientes al resto de contaminantes. Pide además que se haga de acuerdo a los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud, más restrictivos que los que marca la legislación europea, y que para decretar el nivel de aviso, de carácter preventivo, baste con superar los topes diarios dos días seguidos y no tres.

En el mismo sentido, la plataforma plantea que se tengan en cuenta los datos de todas las estaciones de medición existentes, incluidas las de ayuntamientos y empresas, y no solo las gestionadas por el Principado, pues hay zonas con un grave problema de contaminación como Gozón, Corvera, Carreño, Tineo, Navia y Morcín, donde no hay red pública de vigilancia».

Alertas temporales

Para reducir la exposición a toxinas, además, propone establecer también alertas temporales «cuando durante más de una hora haya picos que superen los 100 microgramos de PM10, doble del valor límite diario». Y reclama un sistema de avisos a la población «en tiempo real» que incluya mensajes de SMS.

En cuanto a las medidas a adoptar en caso de alerta, plantea que la rebaja del billete de autobús que prevé el borrador del Principado para el nivel 1 se extienda también a los trenes de cercanías y que en nivel 2 -el máximo- el transporte público sea gratuito. Reclama además «medidas más contundentes» para la industria cuando se llegue a esta situación. Entre ellas, que se prohíba el uso de combustibles como gasóleo, fuelóleo o coque de petróleo en los procesos de arranque de las instalaciones y que se reduzca «significativamente la producción, especialmente en los procesos más contaminantes», bajándola a la mitad en el caso de que la contaminación sea por benceno.