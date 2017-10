La plataforma del Noroeste invitará a Oporto a sumarse a la lucha por el corredor atlántico Jacobo Cosmen (Asturias), Francisco Menéndez (Avilés), Javier Cepedano (León), Jaime López (Lugo), José Manuel Pérez (Orense) y José Luis González (Cantabria), en la presentación de la plataforma. / EFE La entidad ya está registrada como asociación y la semana que viene se reunirá para aprobar su hoja de ruta MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 5 octubre 2017, 03:01

Los empresarios valencianos consiguieron anteayer el apoyo de unos 1.500 empresarios en un acto organizado en Madrid para reivindicar las obras del corredor ferroviario del Mediterráneo. En contraposición, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) está plenamente involucrada, junto a otras entidades de Galicia, Cantabria y León, en la Plataforma para el Impulso de la Logística en el Noroeste, con el objetivo de que toda esta zona del país no quede apartada del denominado corredor atlántico, tal y como refleja el actual diseño europeo.

La próxima semana se retomará la actividad de esta plataforma, que desde hace diez días ya está registrada como asociación de ámbito nacional y cuenta con estatutos. Según explicó el director general de la Fade, Alberto González, en la próxima reunión «la idea es aprobar la hoja de ruta». Y como novedad está la de sumar apoyos: «Estamos pensando en contactar con la zona de Oporto para que participe, porque estamos hablando de todo el cuadrante noroeste de la Península Ibérica». Esa oferta se debe a que en principio se había unido al proyecto el País Vasco, pero finalmente se descolgó, con lo que no se podría presentar un planteamiento conjunto de la cornisa cantábrica.

De todos modos, el corredor del Mediterráneo parece haber cogido mucha ventaja, con el compromiso ministerial de garantizar la financiación de los 7.500 millones de euros pendientes de invertir en esa obra. Alberto González indicó que los empresarios valencianos «llevan trabajando en esto desde 2004, con una organización muy sólida y fuerte, y fueron capaces de incorporar a la reunión de Madrid a gente de primer nivel. Además, tienen una dimensión europea como 'lobby', con una oficina en Bruselas, y su potencia empresarial es superior a la nuestra».

Pero, ¿ese apoyo ministerial perjudica al proyecto del que participa Asturias? El director general de la Fade apunta que, «al final, todo son recursos y, o hay más o no vienen. Ellos lo consiguieron porque se organizaron bien y con las ideas claras. Nosotros no lo hicimos hasta ahora, pero perjudicar no nos perjudica, ya que ahí entra el papel de equilibrio en la gestión pública, para no favorecer a una zona en detrimento de otra. Está claro que, en teoría, debe haber un equilibrio en el desarrollo territorial».

Ante este planteamiento, Alberto González asegura que «vemos legítimo lo que ellos defienden, pero esperamos que también se vean legítimas nuestras aspiraciones. Si no somos capaces de presentar un planteamiento claro y de empujar todos en la misma dirección, estamos y estaremos en una posición de inferioridad».

En ese «todos» al que hace referencia Alberto González está una de las claves. Es cierto que la Plataforma para el Impulso de la Logística en el Noroeste nació como una iniciativa empresarial, de patronales y cámaras de Comercio, aunque «ya tenemos adscripciones por escrito de la sociedad civil para empujar en este proyecto», indica González. El caso es que, añade, «hablamos de conectividad, de mercancías y viajeros, de logística y de accesibilidad. Por eso, es importante que apoye el conjunto de la sociedad civil. Ya hemos hablado con la Universidad, colegios profesionales, ayuntamientos, puertos y partidos políticos. El Gobierno asturiano nos dio su apoyo y el resto de comunidades han sido 'tocadas', pero todavía no sabemos su respuesta».

Según el planteamiento de la plataforma, todos se verán beneficiados con la inclusión del cuadrante Noroeste en el corredor atlántico, incluidas las empresas asturianas, «pero no exclusivamente las empresas», afirma González.

La próxima semana se espera que la maquinaria de esta plataforma se ponga a trabajar a pleno rendimiento para lograr su objetivo.