Una playa asturiana, entre las 25 mejores de Europa, según 'The Guardian' El medio británico se ha fijado en una playa asturiana y la incluye dentro de su lista de las mejores de Europa. El diario británico destaca de este arenal su exuberante vegetación y su arena dorada ELCOMERCIO.ES Lunes, 5 marzo 2018, 19:07

El diario británico 'The Guardian' ha realizado una lista de las 25 mejores playas europeas entre las que incluye, como no podía ser de otra manera, varios arenales españoles. Las recomendaciones de 'The Guardian' en España pasan por Murcia, Galicia, Almería, Gerona y también Asturias. Concretamente por el concejo de Ribadedeva, de donde este medio destaca la playa de La Franca. Según la publicación, algunos puntos de interés de la playa asturiana son su exuberante vegetación, su arena fina dorada y que se puede acceder fácilmente a pie a ella desde la playa de El Oso y el Viveru cuando baja la marea.