La bandera azul ondeará en 12 playas de Asturias Gráfico El puerto deportivo de Gijón recupera la enseña después de un año sin ella MARCO MENÉNDEZ Gijón Miércoles, 9 mayo 2018, 02:41

Doce playas, un puerto deportivo, tres senderos y seis centros contarán este año con el distintivo de la bandera azul, según informó ayer la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Son nuevos en esta relación con respecto al año pasado los arenales de Rodiles (Villaviciosa) y Arnao (Castropol), que se unen a Peñarronda (Tapia), Frejulfe (Navia), Otur y Cadavedo (Valdés), Concha de Artedo y San Pedro Bocamar (Cudillero), Aguilar (Muros de Nalón), Santa María del Mar y Salinas (Castrillón) y La Ñora (Villaviciosa). Además, el puerto deportivo de Gijón recupera la enseña tras un año sin ella debido a la presencia de vertidos y suciedad en sus aguas.

Pero también hay otras distinciones, como son los senderos azules de Cabo Peñas (Gozón), Senda Costa Norte (Castrillón) y Senda Peatonal de la Costa de Artedo (Cudillero), estos dos últimos nuevos en esta relación. En cuanto a los centros azules, repiten los mismos del año pasado, es decir: Museo de Anclas Philippe Cousteau y Museo de la Mina de Arnao (Castrillón), buque 'Creoula', de la Universidad Itinerante del Mar (Oviedo), Aula los Pixuetos y la Mar (Cudillero), y Centro de visitantes e interpretación del medio marino de Peñas y el Museo Marítimo de Asturias (Gozón).

Galería. Playas de Asturias con bandera azul.

En esta edición, merecen un capítulo aparte los que ya no están. De la relación de playas se cae la de Anguileiro (Castropol), así como todo lo que tenga que ver con el concejo de Llanes, concretamente las playas de Barro, Palombina, El Sablón y Toró, así como la senda fluvial y el recorrido urbano de Llanes. El motivo no es otro que la decisión del Ayuntamiento de renunciar a estas distinciones por estar en desacuerdo con la metodología seguida para su concesión. Es algo parecido a la decisión adoptada hace años por el Ayuntamiento de Gijón para no solicitar la bandera azul para sus arenales.

En los últimos meses las críticas al organismo que concede las banderas azules se han generalizado. Fue el caso de los ayuntamientos de Ribadesella, Caravia y Ribadedeva, que tampoco solicitaron la certificación de calidad, dejando a la costa oriental huérfana de mástiles en los que ondear la enseña distintiva. Más implicados están con este proyecto los concejos costeros del occidente asturiano, pues cada vez son más lo que optan a contar con la bandera azul.

En el conjunto del país lucirán la enseña 696 playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles. De esa manera, España mantiene el primer puesto en la clasificación mundial de las banderas azules, que acreditan el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios de estos lugares.