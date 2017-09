Podemos presiona al Principado para que pida el ingreso en prisión Daniel Ripa, secretario general de Podemos, junto al abogado Alberto Suárez. / MARIO ROJAS IU urge el desbloqueo de las leyes para luchar contra la corrupción y recuerda que es una de las cuestiones con las que se busca el consenso con la formación morada A. MORIYÓN / R. MUÑIZ OVIEDO. Miércoles, 13 septiembre 2017, 02:05

Podemos no ha querido esperar ni un solo minuto tras hacerse pública parte de la sentencia -a través del magistrado Francisco Javier Rodríguez, quien dio lectura en la sala de vistas a los hechos probados- para volver a exigir el inmediato ingreso en prisión de los condenados y presionar al Gobierno del Principado para que, como acusación, haga efectiva esta misma reclamación sin mayores dilaciones.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ya explicó el pasado lunes que el Principado hará suyo el criterio de la Fiscalía y que se sumará a la decisión que adopte el ministerio público, siguiendo la estrategia que ha adoptado durante todo el proceso. Pero, no contento con esta explicación, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, criticó la «laxitud» con la que, opina, está actuando el Gobierno pese al quebranto que los condenados han ocasionado en las arcas públicas. «No entendemos cómo el Gobierno de Javier Fernández puede permitir que los condenados estén tomándose gin tonic en la playa en lugar de entrar en la cárcel», recriminó.

El diputado de Podemos instó al Principado a ejercer mano dura con los condenados y demostrar a la población que «tener carné de partido no te da privilegios con respecto al resto de las personas». La formación morada pidió una vez más al Principado que solicite la entrada en prisión provisional de los condenados y, también, que «valore los daños adecuadamente» -que desde Podemos han cuantificado en quince millones de euros- para que los responsables repongan el perjuicio ocasionado. Incluso, Alberto Suárez, el abogado que representa a Podemos en esta causa, como acusación particular, lamentó que el tribunal no haya atendido su solicitud para celebrar ayer mismo una vista para pedir el ingreso en prisión al advertir, en su opinión, que existe riesgo de fuga. «Las condenas son elevadas y se trata de personas que han sustraído cantidades importantes de dinero, por lo que tienen medios y disponibilidad», argumentó tras escuchar la sentencia.

Desde Izquierda Unida, el coordinador regional, Ramón Argüelles, incidió en la necesidad de trabajar ahora desde la perspectiva política para «poner medios» que, no sólo garanticen «que quien la arme, la pague», sino que, además, eviten en el futuro nuevos casos. «Es una prioridad que en los dos años que quedan de legislatura se adopten medidas con ese fin y, por ello, trataremos de impulsar los cambios legislativos necesarios», dijo en relación al desbloqueo de las diferentes leyes que, en esta materia, se están tramitando sin mucho éxito en el Parlamento asturiano. Recordó también que se trata de cuestiones que en estos momentos IU y Podemos también están discutiendo en las mesas técnicas abiertas para consensuar posiciones comunes en la Junta.