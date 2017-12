La Policía investiga un «ajuste de cuentas» como móvil del asesinato del joven de La Felguera La familia sostiene que Iván Castro «no tenía problemas con las drogas ni se peleaba con nadie» y critica a De Lorenzo por hacer «especulaciones» DANIEL LUMBRERASALEJANDRO FUENTE LA FELGUERA. Sábado, 9 diciembre 2017, 02:56

Un «ajuste de cuentas» vinculado a «problemas de drogas». El delegado del Gobierno apuntó ayer esta hipótesis como móvil del asesinato del joven Iván Castro Verdejo, de 31 años, en La Felguera, que la Policía Nacional investiga. «Fue un problema de drogas, dicho con toda la cautela y teniendo en cuenta los antecedentes de la víctima...», indicaba Gabino de Lorenzo, quien reconocía que no podría asegurar esa posibilidad de forma «definitiva», el día después de la muerte del joven, quien recibió dos disparos -uno en la cabeza y otro en el costado- y cuyo cuerpo apareció en el interior de un garaje el jueves por la tarde. Unas palabras, las del delegado del Gobierno, que provocaron ayer un profundo malestar en la familia de la víctima. Tanto su hermano mellizo, Yonatan, como su madre, negaban ayer esa posibilidad, la de que la víctima pudiera estar implicado en problema de drogas.

00:42 Vídeo.

«¿Un ajuste de cuentas? Todo eso es basura; Iván no estaba metido en malos rollos, no tenía problemas con las drogas, no tenía que dar respuestas a nadie y nunca estuvo metido en peleas con nadie. Era un luchador, que venció la batalla contra una dura enfermedad -padecía un linfoma de Hodgkin- y solo tenía ganas de vivir junto a su novia», relataba. «Estamos destrozados y solo queremos que encuentren pronto al responsable de este asesinato y saber por qué lo hizo». El hermano de la víctima incidió en que era una persona muy querida y apreciada en Riaño, lugar donde se crió y donde reside su madre.

Yonatan vivió una pesadilla en la noche del jueves. El cuerpo de Iván fue encontrado por una pareja que iba a por su coche en el interior del garaje de la calle Ingeniero Fernández Casariego, en el número 10., hacia las seis y media de la tarde. Ayer se le practicó la autopsia al cadáver en el Instituto de Medicina Legal, que certificó que recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el costado.

«A las nueve de la noche llegué de trabajar; me enviaron un mensaje diciéndome que me habían matado, a mí, y me enviaron la foto del cuerpo. Entonces supe que era mi hermano y fue corriendo hasta allí». Llegó poco después de las diez y media la noche. «Todavía no me creo lo que le ha sucedido a mi hermano», decía.

La familia de Iván está en contacto con los investigadores del suceso. En la noche del jueves estuvieron tomando declaración a los allegados de la víctima y buscaron el arma homicida en cubos de basura y alcantarillas sin éxito. «Nos dicen que están abiertas todas las posibilidades, que podría ser un conocido y que accediera con él al garaje o que estuviera ya dentro esperándolo. Esta última es la hipótesis por la que yo me inclino», afirmó el hermano. La familia está «rota» y las palabras del delegado del Gobierno aludiendo a los antecedentes policiales como causa de su muerte han acrecentado su dolor. «Mi hermano tenía antecedentes policiales, sí. Fue por una pelea hace quince años con su novia. Nunca más volvió a suceder. De hecho, vivía con ella en La Felguera desde hace dos años. ¿Un ajuste de cuentas por drogas?, a ese politicucho le decía yo cuatro cosas. Mejor se ponía a trabajar y dejaba de decir tonterías», arremetió Yonatan

«Espero que respeten la memoria de mi hijo y su integridad», señalaba la madre, también molesta con lo dicho por De Lorenzo. Fuentes familiares aseguran que está en estado de shock . También, que quería «transmitir su confianza y agradecimiento a la Policía». Y que espera que pronto se logren esclarecer los hechos «lejos de especulaciones». La Policía, que ayer volvió al lugar del crimen, ha tomado ya declaración al hermano y a la novia del fallecido.

El de La Felguera es el tercer homicidio que investiga la Policía en menos de quince días en Asturias, tras las muertes de Daniel Capellán, en Llaranes el 25 de noviembre, y de Adrián Gancedo, al día siguente, en Villaviciosa. Ambos fueron apuñalados. «No hay ninguna relación entre los casos», añadía De Lorenzo.