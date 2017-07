«En La Pomar hay peleas y líos todos los fines de semana», denuncian los vecinos El alcalde reclama prudencia y mantiene que se trata de una excepción en una zona que «es segura» A. F. G. la felguera. Lunes, 10 julio 2017, 03:02

Otra vez el barrio de La Pomar vuelve a ser noticia por un altercado nocturno. Se trata de una zona de sidrerías y de bares de copas y, en ocasiones, la ecuación de alcohol, drogas y altas horas de la madrugada genera problemas de convivencia. Así lo denuncian los vecinos de la zona, quienes ayer expresaban su hartazgo ante este tipo de altercados. «Este tiroteo ya no nos extraña; en esa esquina -decía una vecina señalando el final de la calle Círculo Popular, donde se encuentra al bar donde se produjo el tiroteo- hubo una pelea la semana pasada y también tuvo que intervenir la Policía Nacional».

Relatan que algunos jóvenes -«no se puede generalizar», apuntan- hacen sus necesidades fisiológicas en plena calle, «sin importar sin hay gente al lado o no». Lo mismo sucede con el consumo de drogas: «No se esconden». Con inseguridad y «mucho ruido» es con lo que tienen que convivir los residentes de este barrio. «Yo vivo en un quinto y lo escucho todo; ahí vive gente -dice mientras mira hacia el primero- con niños pequeños; tiene que ser una pesadilla». Manifiestan que ya han presentado quejas y reclamaciones al Ayuntamiento sin que se haya solución alguna a este problema.

El alcalde del concejo, Jesús Sánchez, defendió que se trata de un hecho puntual, aunque reconoció la gravedad de lo sucedido. «Este tipo de sucesos no son la tónica general en el barrio y considero que no hay un problema grave de inseguridad; hay cuestiones puntuales, pero considero que no hay riesgo». El regidor matizaba que es «difícil compaginar diversión con descanso en algunas zonas del concejo». Aseguró sin embargo que cuando haya denuncias «habrá que actuar, existe una normativa de ruidos que hay que cumplir».

«Vamos a ser prudente a la hora de analizar este tipo de situaciones», concluyó.