«Más preocupante que los recortes en sanidad es la falta de planificación del Gobierno»

El senador José Martínez Olmos presentará esta tarde en Oviedo su último libro, en el que más de ochenta expertos trazan el camino que debe seguir el sistema de salud. José Martínez Olmos, Portavoz de Sanidad por el PSOE en el Senado.

Un debate entre más de ochenta expertos en sanidad provenientes de ámbitos como la política, el periodismo o el sistema de salud. Esa es la estructura sobre la que se cimenta 'El futuro de la sanidad en España', el nuevo libro de José Martínez Olmos (Granada, 1958), portavoz de Sanidad por el PSOE en el Senado, y que presentará a las ocho de esta tarde, en el Colegio de Médicos de Asturias, en Oviedo.

-¿Cuál es el futuro de la sanidad en España?

-Tenemos una sanidad que es buena pero que tiene problemas derivados de los recortes que se hicieron en 2012. Sobre todo una insuficiencia en la financiación a las comunidades. Hay que establecer una planificación estratégica más coherente.

-¿Por dónde pasa esa planificación?

-El primer desafío es que el Gobierno cumpla el objetivo de darle suficiencia económica a la sanidad. Cada año le faltan a la sanidad española entre 8 y 10 mil millones de euros y eso tiene que ver con una financiación autonómica inadecuada. El segundo desafío tiene que ver con la innovación tecnológica que nos trae terapias muy interesantes pero muy caras, las cuales hay que evaluar bien cómo se financian. Y en tercer lugar esta el reto demográfico, ya que como consecuencia del estilo de vida se vive más tiempo.

-Los recortes no ayudan a cumplir esos desafíos, ¿verdad?

-Los recortes han hecho mucho daño, pero el problema de fondo es la insuficiencia presupuestaria. En España estamos gastando mucho más de lo que se presupuesta. Convendría replanificar el sistema de tal manera que las comunidades pudieran tener el dinero que realmente gastan y reorganizarlo para que pueda hacer frente a los desafíos que le comentaba.

-Y la descentralización de la sanidad, ¿en qué medida genera desigualdades entre las distintas comunidades?

-La descentralización es enormemente positiva. El problema es que el Gobierno no hace su función de coordinación y no implementa políticas de cohesión de una manera adecuada. Entonces, al forzar un ajuste presupuestario, las comunidades gestionan en base a la fuerza que tienen y a su capacidad pero partiendo de una gran insuficiencia. ¿Cómo no va a ser desigual la respuesta? Andalucía no es Asturias, ni Madrid es Murcia. En lugar de cohesionar, el Gobierno ha eliminado el fondo de cohesión que generaba fondos para corregir posibles desigualdades.

-¿El elevado precio de los nuevos fármacos deja a muchos pacientes fuera del mercado?

-Hace unos años, el Gobierno tuvo que incorporar, casi a la fuerza, la terapia de la hepatitis C. Una vez adoptada esta decisión, el gasto que ha supuesto, estimado en 1.900 millones de euros, no va de la mano de una dotación presupuestaria adicional. Es decir, el gobierno decide que fármacos se incluyen en la cartera de servicios pero las comunidades autónomas no tienen los recursos para asumir esos precios y por lo tanto priorizan hepatitis C a otras cosas. En España el problema no es que no podamos acceder a la innovación, sino que ésta hipoteca otras prestaciones y el Gobierno no se está preocupando de ponerle remedio.

-La exclusión de enfermos en el acceso a la sanidad pública disparó las críticas por parte de su partido, ¿no?

-La decisión de excluir es inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y, además, tampoco es inteligente, ya que la gente que no tiene derecho a ser atendida por una patología que se puede cronificar, termina siendo atendida en urgencias, lo cual supone perjudicar su salud y encima gastar más dinero. Es imprescindible modificarla.

-Por último, ¿qué opinión le merece el HUCA?

-Es uno de los mejores hospitales de España. Asturias tiene un gran hospital y muy buenos profesionales que le auguran un gran futuro.