El presupuesto de la Universidad ascenderá a 206 millones en 2018 El rector reclamó mayor compromiso con la Universidad. / P. LORENZANA El rector desvincula los fondos del contrato programa de la aprobación de las cuentas regionales: «Es un convenio que han de cumplir las dos partes» S. G. A. GIJÓN. Martes, 12 diciembre 2017, 01:59

La Universidad había expresado en varias ocasiones su intención de que sus presupuestos para el año que viene superaran los doscientos millones de euros. Y, ayer, el rector desveló que finalmente así será, que la Universidad contará con casi seis millones más que el año en curso. Santiago García Granda acudió a la comisión de Hacienda en la que se están abordando las cuentas del Ejecutivo autonómico para 2018. Allí explicó que la entidad que encabeza contará con un presupuesto que ascenderá a 206.180.712 euros. Y que de esta cantidad 137,1 millones procederán, según el proyecto presupuestario del Gobierno, del Principado.

Aunque, detalló el rector, el Ejecutivo de Javier Fernández debería aportar más: unos 300.000 euros por las plazas vinculadas y otros 600.000 por aportaciones «minoradas o no reflejadas». Cantidades que ve insuficientes y que les llevan a tener que cambiar el destino de determinadas partidas, algo que afecta al desarrollo de la institución académica. Así, apuntó que con la aportación económica del Principado alcanzan a cubrir el 91% de los gastos de personal. El resto, lo financian con dinero que se detrae de otras iniciativas.

Así las cosas, añadió, la Universidad no puede avanzar como le gustaría hacia sus «ambiciosos objetivos». Y pidió a los grupos parlamentarios una contribución «decidida» y «real». También, «compromiso político» e «inversión». El rector se refirió al convenio rubricado con el Ejecutivo regional sobre el modelo de financiación para el periodo 2018-2021. «Debe cumplirse por las dos partes, no creo que deba estar afectado por la aprobación o no de las cuentas», aseguró Santiago García Granda respecto a la posibilidad de que una prórroga presupuestaria pudiera afectar a este acuerdo suscrito en octubre. En ese sentido, indicó desconocer por qué el consejero de Educación había vinculado estos fondos a la aprobación de las cuentas regionales. «Las perspectivas de inversión hacen que determinados elementos se consoliden demasiado lento y sin garantías reales de que se puedan lograr», advirtió al tiempo que destacó la capacidad de gestión, en cuanto a «eficacia y eficiencia», de la Universidad para gestionar sus recursos. «La realidad de la crisis no se ha superado, estamos lejos de las cotas de inversión de hace una década», lamentó.