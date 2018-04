Nieve y lluvia para recibir mayo

Nieve a las puertas de mayo. No era la estampa que esperaban encontrarse, pero decenas de turistas disfrutaron ayer, bien entrada la primavera, de unos Lagos de Covadonga completamente blancos. Los más veteranos lo habían advertido: la temporada de nieves no terminó. Como suele suceder, la sabiduría popular no erró y ayer los puntos más altos de los Picos, incluso de las sierras del Cuera y del Sueve, volvían a quedar cubiertos por las nevadas.

Las precipitaciones en forma de nieve obligaron ya por la mañana a cerrar al tráfico de vehículos pesados la carretera CO-4, que une el Santuario de Covadonga con los Lagos. Debido a la vigencia del plan especial de transporte, la única forma de subir al espacio protegido eran los taxis. Fueron los que utilizaron los numerosos visitantes que no se quisieron perder una estampa que era «puro espectáculo», como reconocieron los madrileños Raúl Pereira y Pilar Hernández. «Habíamos cogido el autobús ya desde Cangas de Onís y cuando en Covadonga nos dijeron que estaba cortada la carretera nos llevamos un chasco, pues pensamos que nos íbamos a quedar sin ver los Lagos», relataron. Finalmente pudieron acceder al paraje natural y, recalcaron, «mereció la pena. Todas las fotos que habíamos visto eran sin nieve, así que ver todo blanco impresiona aún más», aseveraron.

Galería. Solo fue posibie subir a los Lagos en taxi, aunque algunos lo hicieron caminando. / Nel Acebal

También por sorpresa pilló la nieve a los bilbaínos Alejandro Huerga y Juan José García, quienes pretendían subir en bus para después realizar una pequeña ruta. Tras enterarse de las restricciones, ni cortos ni perezosos decidieron realizar el recorrido a pie. «El paisaje es increíble, estamos disfrutando mucho», manifestaban, minutos antes de llegar al Ercina. Quiso la suerte que prácticamente en el mismo minuto en que los dos amigos culminaron el trayecto comenzase a nevar copiosamente, añadiendo encanto a la estampa, como recalcaron la joven madrileña Rocío García y sus amigos. «No teníamos ni idea de que no se iba a poder subir en autobús, pero estando la carretera como está, me parece lógico, por seguridad», señaló.

A quienes no sorprendió esta nevada primaveral fue a los trabajadores del restaurante María Rosa, ubicado junto al lago más alto. «No es, ni mucho menos, la primera vez que vemos nevar a estas alturas de año. Es cierto que puede suponer complicaciones, pero la imagen que queda es muy bonita», señaló el gerente del establecimiento, Héctor Blanco. De hecho, apuntó, «probablemente veamos otra nevada en mayo».

Galería. Una mujer se resguarda en el restaurante de los Lagos de la copiosa nevada. / Nel Acebal

Ayer bajaron mucho las temperaturas en Asturias, como ocurrió en Pajares, con una mínima de -1,3 grados y Degaña (-1,1). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy una leve mejoría del tiempo, pero mañana llegará un nuevo frente atlántico que volverá a traer lluvias a la región. La cota de nieve se mantendrá en torno a los mil metros y con temperaturas más bajas de las que son habituales en esta época del año. Las previsiones apuntan a que la situación comenzará a estabilizarse a mitad de la semana y el próximo domingo algunos puntos de la región podrían llegar a alcanzar unas temperaturas máximas de 25 grados.