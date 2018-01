El Principado, la FSA e IU acuerdan crear este mes un grupo de trabajo sobre el área central Uno de los accesos a Oviedo, uno de los tres grandes núcleos del área central. / Mario Rojas «Esperamos que los Ayuntamientos se unan porque no podemos hacer esto sin ellos», advierte Fernando Lastra EUROPA PRESS Jueves, 11 enero 2018, 17:41

Representantes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) e IU han mantenido este jueves una reunión con miembros de consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, con Fernando Lastra a la cabeza, para desbloquear el proyecto del Área central de Asturias. En el encuentro se ha acordado constituir antes de finales de enero un grupo de trabajo con una fuerte presencia municipal que será quien decida lo que vaya a ser ese área central metropolitana.

El consejero Fernando Lastra ha manifestado a los medios tras la reunión que la idea es "desbloquear una situación que tiene una enorme objetividad y a partir de aquí los Ayuntamientos serán los protagonistas, pero el Principado tiene que formar parte del impulso del Área central.

Lastra ha indicado que "no se parte de cero porque hay mucho trabajo bien hecho", pero si ha incidido en que el área central necesita un desbloqueo y para ello se necesitan a los Ayuntamientos y es lo que van a hacer, contar con ellos. "Esperamos que los Ayuntamientos se unan porque no podemos hacer esto sin ellos", ha manifestado Lastra, que ha indicado que no contar con ellos significa que el proyecto esté condenado al fracaso.

Desde IU, el diputado Ovidio Zapico, ha valorado el encuentro celebrado este jueves y su resultado ya que ha indicado que era necesario desbloquear este asunto. Además Zapico ha insistido en que no se puede hacer nada "de espaldas a los ayuntamientos", ya que a juicio de la coalición ellos deben ser el "motor" de ese proyecto y el Principado quien les acompañe.

Por su parte desde la FSA, su secretaria de Organización Gimena Llamedo también ha considerado muy positivo que se "reinicie" una prioridad política compartida desde la FSA e IU como es impulsar el área central metropolitana. También ha coincidido con IU en que los Ayuntamientos implicados deberán tener un peso importante en la definición del proyecto para el centro de Asturias.