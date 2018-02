«El Principado necesita 140 millones para el salario social y solo tiene 105», dice el PP Un joven entra en la oficina de empleo que el Principado tiene abierta en Llanes. / NEL ACEBAL Rodríguez Feito califica de «aberrante» la gestión de Varela, mientras la Red contra la Pobreza exige que las revisiones «sean tramitadas de urgencia» CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 26 febrero 2018, 03:20

«Estamos en situación de prórroga presupuestaria. El Principado necesita 140 millones para el salario social, pero solo tiene 105. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántas leyes de crédito extraordinario van a aprobar para garantizarlo? Es aberrante la gestión que realiza». El diputado del PP Matías Rodríguez Feito volvió a poner sobre la mesa la modificación legal que su partido plantea para mejorar la gestión del salario social, la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos inferiores a los 430 euros mensuales. La misma que, tal y como ayer adelantó EL COMERCIO, suma una demora de cinco meses, cuenta con 1.747 casos sin atender y cerró 2017 con la menor cifras de altas desde 2012.

«Es insostenible esta situación, tanto para el Principado, cuya nómina no puede soportar, como para los perceptores a los que se les está negando la posibilidad de un empleo», señaló Rodríguez Feito tras la confirmación realizada por el Colegio de Trabajo Social de Asturias de que «se sigue perjudicando al que busca trabajo», ya que el sistema penaliza con hasta un año sin prestación a quien deja de cobrarla para tener un empleo temporal.

«El salario social era una herramienta de protección y de reinserción laboral porque la inmensa mayoría de los perceptores quiere trabajar, pero los socialistas no les dejan», afirma el diputado del PP que aporta ejemplos de primera mano. «Esta semana me han llamado varias personas de Gijón para decirme que o bien no les llega el salario social o bien se lo han denegado, pese a necesitarlo. Es evidente que en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales están desbordados». Por ese motivo, insiste en «que se debata en la Junta nuestra propuesta de reformar la ley».

«Urgente llenar la nevera»

Mejorar la gestión también es una demanda de la Red Asturiana contra la Pobreza (EAPN por sus siglas en inglés). Su vicepresidente, Héctor Colunga, cree vital «que las revisiones sean tramitadas de urgencia. Se entiende que el salario social es, de por sí, una prestación de urgencia. No tiene sentido que para cualquier revisión sobre la unidad familiar pasen meses o más de un año».

Colunga, que también dirige la ONG gijonesa Mar de Niebla, habla de «situaciones muy crudas las que se producen con las revisiones». Antes, recuerda, «se ponderaba, aunque muy bajo, el nivel de ingresos. Con menos de 130 euros al mes era urgente. Ahora ya no». En su opinión, «la importancia del salario social en la reducción de la pobreza severa está clara, como se ve en los informes de EAPN». Sin embargo, la gestión de la prestación «es altamente compleja para las administraciones y para las posibles personas perceptoras». En su opinión, «es muy difícil avanzar en procesos de inserción cuando la mente y la urgencia está en llenar la nevera».