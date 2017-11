El Principado replica al PP: «La sanidad deja de ser pública cuando se vende a la iniciativa privada» El consejero de Sanidad, en la Junta General. / EFE Francisco del Busto ha asegurado que «si la sanidad asturiana no entendiese las varices y los juanetes, ese dinero se multiplicaría y los asturianos lo tendrían que pagar» EUROPA PRESS Oviedo Jueves, 23 noviembre 2017, 11:46

El consejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Francisco del Busto, ha cargado este viernes contra la política del PP en materia sanitaria, al que ha acusado de defender un modelo "privatizador" que Del Busto rechaza. "La sanidad deja de ser pública cuando se vende a la iniciativa privada", ha manifestado. Del Busto se ha pronunciado en estos términos al responder en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JPGA) tras ser interpelado por el diputado del PP Carlos Suárez, quien ha reclamado un nuevo modelo de concertación y oferta de centro alternativo a los usuarios que estén en lista de espera.

Según el consejero asturiano, en las comunidades donde gobierna el PP se tiende a pensar que las actuaciones importantes han de correr a cargo de lo público mientras que las menores, las "más lucrativas" de centros privados. Es una estrategia, ha dicho que hace que la "carne del jamon" se vaya a lo privado mientras que lo público "se quede con el hueso".

"Si la sanidad asturiana no entendiese las varices y los juanetes, ese dinero se multiplicaría y los asturianos lo tendrían que pagar", ha advertido el dirigente asturiano de Sanidad, que ha defendido la "total transparencia" del Ejecutivo en los acuerdos que tiene con centros con afán de lucro y que ha afirmado que se están reduciendo los tiempos de espera en Asturias.

Terapias alternativas

Por otro lado, Francisco del Busto, ha reconocido este jueves que cada vez resulta más difícil luchar contra las psudoterapias o terapias sin evidencia científica, dado el "bombardeo" que recibe la información de sus supuestos beneficios a través de las redes sociales. Contestaba así a una interpelación del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé sobre este asunto y se ha posicionado absolutamente en contra de terapias alternativas como la homeopatía.

Según los datos que maneja el Principado, ha dicho, las mujeres acuden más que los hombres a estas pseudociencias y los enfermos graves más que los no graves. "Y en algunos casos no sólo no se mejora la salud, sino que se empeora", ha señalado. Del Busto ha dejado claro que en el Servicio de Salud del Principado de Asturias sólo se reconoce la medicina basada en la ciencia y en la evidencia científica. Además, se ha posicionado a favor de campañas de información sobre este asunto que, a su juicio, han de estar impulsadas por el Gobierno central.

Fernández Bartolomé ha dicho que algo se tiene que estar haciendo mal cuando cada vez más gente recurre a estas peusdoterapias que suponen muchos beneficios económicos para sus responsables y que suponen un "enorme peligro". En opinión del diputado de Ciudadanos es necesario trabajar más en la prevención, en el control y en la información a la ciudadanía.