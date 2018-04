Principado y Xunta, pendientes de los análisis para abrir la ría del Eo Los resultados podrían conocerse este fin de semana, pero mientras tanto el estuario permanecerá cerrado al marisqueo DAVID SUÁREZ FUENTE CASTROPOL. Sábado, 21 abril 2018, 02:37

El Principado y la Xunta de Galicia conocerán este fin de semana los resultados del segundo análisis realizado en la ría del Eo, cuyos resultados permitirán o no abrir la ría al marisqueo.

Conclusiones de las que están pendientes no solo las administraciones, sino los ostricultores, ya que el próximo fin de semana está previsto que arranque en Castropol el V Festival de la Ostra, que se celebra entre el 28 de abril y el 1 de mayo, y al que acuden cientos de ribereños y visitantes.

La marea roja obligó el pasado jueves a ambas administraciones a cerrar la ría pro la presencia de toxinas procedentes de la microalgas dinoflagellatas, que afectan a los moluscos, como el mejillón y la ostra. Niveles que según dio a conocer el Principado «no sobrepasan el límite establecido», pero se ha decretado un cierre que calificaron de «preventivo» y que continuará activo, hasta que los niveles de la toxina disminuyan hasta una posición aceptable.

En Galicia varias rías de la mariña permanecen cerradas, al estar contaminadas con esta marea roja, que ha llegado también al Principado. La misma tiene su origen en la concentración excesiva de microalgas, que eliminan las toxinas que afectan a los moluscos, perjudicando a mariscadores y productores que habitualmente trabajan en ambas márgenes de la ría que divide Asturias y Galicia. La marea roja que «no es habitual en esta ría», indican los expertos. La última vez que se produjo fue en 2016.

Eduardo Martín, uno de los dos productores de ostras de Castropol, tiene la esperanza de que hoy se conozcan los resultados que se están realizando en un centro experimentado de Vigo. Martín confía que la ría pueda abrirse en los próximos días, ya que, «el agua no esta rojiza», síntoma de que la afección no es muy grave. De todas formas reconocen que «existe cierto riesgo para la celebración del festival», y que no se celebrará si la toxina está presente, ya que «lo primero es la prevención sanitaria».