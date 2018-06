«El problema de la falta de médicos no se va a resolver de un plumazo» Alejandro Braña, a la entrada de la sede del Colegio Oficial de Médicos en Oviedo. / DANIEL MORA Alejandro Braña, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias: «Hasta hace nada, la mitad del colectivo tenía empleo inestable. Un compañero logró plaza fija a dos años de jubilarse tras toda la vida en la red pública» LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Lunes, 4 junio 2018, 02:46

Alejandro Braña (Oviedo, 1950), jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), afronta su segundo mandato al frente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, cuyos estatutos ha modificado para limitar las presidencias a un máximo de ocho años. «No es bueno perpetuarse en los cargos», dice. A punto de cumplir los 68 años, defiende que a esa edad un médico «está en perfectas condiciones físicas y mentales para ejercer la medicina». Por eso no entiende que el Principado mantenga la jubilación obligatoria a los 65.

-Dibuje la situación del colectivo.

-El número de colegiados nuevos es estable, pero el número de jubilaciones, cada vez mayor. Entre los 51 y los 65 años hay 3.000 colegiados aproximadamente, más de la mitad de los que están ejerciendo.

-Ahí se aprecian las dificultades del relevo...

-Sí, se ve claramente esa disparidad entre el número de profesionales que se incorporan y los que dejan la actividad, que son muchos más.

-Sin embargo, el número de facultades no ha hecho más que aumentar y cabría pensar que salen de ellas más médicos que hace treinta años.

-Están saliendo más médicos, aunque también es verdad que hace treinta años había facultades, como la de Oviedo, de las que salían casi dos mil alumnos por año. Ahora la mayoría tiene numerus clausus. El problema es que cada año se convocan casi 7.000 plazas MIR, pero se presentan casi 14.000 alumnos, con lo que quedan fuera un poco más de la mitad.

-¿Qué solución plantean?

-Por desgracia, esta situación no se puede resolver de un plumazo. Si en buscar su solución no se implican la Universidad, las sociedades profesionales y los representantes de la sanidad pública en cada comunidad autónoma, esto no tiene solución ninguna. Seguirá existiendo este problema y, en algunos casos, se producirán situaciones de crisis muy graves que pondrán en peligro el mantenimiento de la actividad médica.

-Lo peor está en pediatría, medicina de familia, traumatología...

-Efectivamente. Especialidades en las que las necesidades son más importantes por un mayor volumen de pacientes y porque, como en el caso de la traumatología, están muy ligadas al proceso de envejecimiento y a la cronicidad. Por eso son extremadamente sensibles a este problema. Un traumatólogo o un médico de familia no se pueden producir a demanda. Se requiere un proceso largo de formación. Todo eso tiene que estar planificado de acuerdo con las necesidades.

-Esa planificación tendría que haberse realizado tiempo atrás, si eso no se hizo...

-(Interrumpe) Pero lo que no se hizo no es excusa para no empezar a hacerlo. Nos sobran los 'hay que' y necesitamos mucho más los 'vamos a hacer'. Análisis los hay de todo tipo: de costes, de sostenibilidad en relación con el envejecimiento con la innovación... Tenemos los suficientes como para implementar en recursos que vayan mejorando la situación.

-¿Habría que empezar ampliando el número de plazas MIR?

-Sí, pero con unos criterios realistas. Tampoco se trata de crear médicos que no tengan manera de trabajar. Hay dos formas de perder médicos. Una, formando más de los necesarios. Y otra, no ofreciendo oportunidades a los que salen.

Sueldos «muy bajos»

-Entonces, la clave está en mejorar las condiciones de contratación de los nuevos médicos...

-A eso iba. En Asturias somos deficitarios en cuanto a que formamos muchos profesionales que se nos van. ¿Por qué lo hacen? Porque fuera consiguen mejores condiciones laborales. Mejores contratos de trabajo y mejor salario. Este es un trabajo muy mal compensado para la responsabilidad que tenemos. En Asturias, si no es por las guardias y otros añadidos, el sueldo es muy bajo.

-¿Racanea la Administración a la hora de dedicar recursos para que esos profesionales que se forman aquí acaben trabajando aquí?

-Sí, especialmente en lo que se refiere a las condiciones contractuales. En Asturias se están convocando ahora ofertas públicas de empleo y parece que hay más interés en que se regularicen contratos, pero hasta hace nada más de la mitad de los médicos no tenían un empleo estable.

-Le iba a preguntar si seguía habiendo precariedad en el colectivo, pero ya me ha contestado.

-Claro que la hay. Sin duda. Ese es otro de los problemas y la causa de que, sobre todo los jóvenes, muchos médicos se vayan a otras regiones.

-Porque, en igualdad de condiciones, ¿no lo harían?

-No, y me consta porque estoy en el HUCA y veo muchos residentes que, por ellos, se quedarían. Incluso cediendo mucho.

-¿Se siente en general el colectivo bien tratado por la Administración asturiana?

-Según nuestras encuestas, no.

-¿Qué más dicen esas encuestas?

-Que el 62% están motivados en su trabajo y satisfechos. El 58,7% considera que los medios son adecuados. El 65,4% no se siente adecuadamente retribuido. Y lo que hablábamos de la precariedad laboral: el trabajo incierto e inestable es la razón más nombrada por el 42,2% de los colegiados que valoran negativamente la situación laboral actual.

-¿Y qué opinan del futuro? ¿Son optimistas?

-La opinión es que la situación laboral empeorará. Y es algo que ya habían dicho en una anterior encuesta, de 2014. Como en ese año, la inestabilidad en el trabajo es mayor en el sector femenino. El 56,5% de las colegiadas lo señalan.

-¿Cuántos años pueden pasar de media hasta que un médico consigue esa ansiada estabilidad?

-Depende mucho. Los ha habido que han esperado veinte y más años. Yo conozco un médico que consiguió una plaza en propiedad, a través de una OPE, dos años antes de jubilarse, habiendo trabajado toda su vida en el sector público.

-Las listas de espera tampoco ayudan a mejorar la imagen de la sanidad asturiana. ¿Van ligadas a la falta de profesionales?

-Es un asunto poliédrico que hay que atajar desde distintos puntos de vista. Es una situación penosa que al profesional médico también le afecta y no se le puede achacar. Es un tema más bien de la Administración. Algo de lista de espera en una sanidad pública, gratuita y universal es inevitable, pero las que hay ahora mismo son absolutamente intolerables y eso pese a que cada vez hay más actividad sanitaria. Incluso dañan la relación entre el médico y el paciente.

-¿A qué se debe el incremento progresivo de las listas de espera?

-Un factor es el envejecimiento de la población, que conduce a la cronicidad y múltiples patologías. Pero hay otro factor, y es que no se están poniendo los medios necesarios para reducirlas al máximo posible.

-Sanidad plantea ampliar agendas este verano, ¿qué les parece?

-Perfecto. Cuando eso se hacía se aliviaban las listas de espera.

-¿Fue un error acabar con las peonadas?

-Sinceramente creo que sí. Se las dotó de un halo negativo y se les dio un nombre peyorativo, como si fueran algo indeseable, cuando no es así. Eran simplemente un trabajo extra que, lógicamente, hay que compensar económicamente.

-¿También lo fue la jubilación obligatoria a los 65 años?

-Sin duda ninguna. Eso ha supuesto un beneficio para la Administración en términos económicos, pero ha abocado a una situación ahora mismo crítica en determinados servicios. En el siglo XXI, una persona normal, a los 65 años está en perfectas condiciones físicas y mentales para ejercer la medicina y tiene unos conocimientos y experiencia que hacen de él, normalmente, un profesional muy cualificado. Una sociedad que permite que personas muy cualificadas dejen de ejercer su profesión... Por favor, que me lo expliquen bien y lento porque, a lo mejor, no se entiende fácil. ¿De qué estamos hablando, de prestar una buena asistencia sanitaria o de ahorrar dinero?