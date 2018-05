«Esta profesión siempre me ha arropado», dice la primera colegiada en Aparejadores

Rosa Zapata Rico recogió agradecida el ramo de flores con el que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado reconoció ayer su trayectoria y dedicación. Tiene 72 años y fue la primera mujer en colegiarse en la citada entidad. Ahora, cumple cincuenta años en una profesión que, afirmó ante sus colegas,«siempre me ha arropado».

«Estoy muy orgulla de esta profesión, me he sentido siempre una más y nunca fui discriminada por ser mujer», dijo Rosa Zapata, quien recibió además una placa por esas cinco décadas junto a José Ángel Fano González, José Ramón Hevia García, Raimundo Rodríguez Longo, Cipriano Paredes García, José Olivares González, Manuel Angel Peña Balbas, José Amable Amieva Gutiérrez, Carlos Alejandro Cuervo Oria, Fernando de Paz Soria, Estratónico Álvarez Trabanco, José Patricio González Tous, Carlos Molinos Calvo y Eugenio García Gómez. El colegio también entregó las insignias a siete colegiados por sus 25 años. Y a los once de reciente incorporación, de los que, prueba de lo que ha cambiado la sociedad, seis de ellos son mujeres.