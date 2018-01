Los profesores se manifestarán para reclamar menos horas lectivas Protesta de los profesores ante la Consejería de Educación. / HUGO ÁLVAREZ Los sindicatos convocan una protesta para el 20 de febrero. «Aunque venga en un decreto, la carga horaria se puede revertir con voluntad política», mantienen E. RODRÍGUEZ OVIEDO. Miércoles, 31 enero 2018, 04:19

A la puerta de la Consejería de Educación y con paneles de fotografías que muestran las concentraciones del profesorado en distintos institutos de Asturias en protesta por la carga horaria lectiva. Así se manifestaron ayer los sindicatos que conforman la Junta de Personal Docente No Universitaria (Suatea, UGT, ANPE, CC OO, CSI y CSIF) para dar un paso más y hacer visible «el malestar y el hartazgo de los docentes» después de llevar seis años con un aumento de la carga horaria lectiva. En plena crisis, y abogando en la necesidad de una racionalización del gasto público, el Gobierno central, del PP, decidió en 2012 elevar de 18 a 20 horas la horas lectivas en Secundaria y pasar de 23 a 25 en Primaria. La medida venía recogida en un real decreto-ley.

Y en dicha normativa se ampara el consejero de Educación, Genaro Alonso, para indicar que, mientras no se modifique, nada puede hacer al respecto porque «el principio de legalidad es sagrado». De hecho y pese a afirmar que comparte la reivindicación de los docentes, ya adelantó que no iba a hacer ningún movimiento al respecto. Y así ha sido.

Pese a la intención de los representantes de los trabajadores de iniciar un proceso de negociación con él para mejorar sus condiciones laborales, no ha habido avances. Y las centrales consideran que ha llegado el momento de hacer más presión. Así, hacen un llamamiento a todo el profesorado para manifestarse el próximo día 20 de febrero, martes, a las 18 horas en la plaza de España de Oviedo, para hacerse oír. Porque, sostienen, «el aumento de la carga horaria y el incumplimiento sistemático de los acuerdos de plantilla son los dos factores que más influyen en el deterioro de la calidad de la educación». Así lo señaló la presidenta de la junta, Emma Rodríguez, quien recordó, junto con los demás compañeros, que aunque el aumento de la carga horaria venga recogida en un real decreto, «con voluntad política se puede hacer». No en vano, hay otras comunidades, como Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha, que ya han revertido los recortes y «hay acuerdos al respecto». «No queremos seguir siendo espectadores del consenso que se alcanza en otros territorios mientras que aquí no se recupera ninguno de los derechos perdidos», subrayaron.

CC OO calcula que se crearían 1.200 empleos en Primaria y Secundaria si se anula el incremento

En este sentido, el nuevo secretario del Sindicato de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, pidió «acudir en masa», porque rebajar las horas lectivas generaría, entre Primaria y Secundaria, 1.200 empleos. Vicenta Acebal, de CSI, añadía que si Educación accede, «los docentes dispondrían de más tiempo para preparar sus clases o atender a la diversidad». Y desde CSIF, Clara Rosa Rodríguez, instaba «a los gobiernos a darse cuenta de que se está estrujando mucho la máquina de los centros».