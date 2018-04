El Principado dota con 40.000 euros el programa 'Añoranza', con doce plazas El plazo de presentación de las solicitudes para optar a estas ayudas estará abierto hasta el próximo 2 de mayo EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 abril 2018, 01:16

El Gobierno de Asturias ha convocado una nueva edición del programa 'Añoranza', que permitirá a una docena de emigrantes sin recursos regresar al Principado tras décadas en el extranjero. En total, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana destina 40.000 euros para que estas personas visiten la región en septiembre y se reencuentren con sus familiares y orígenes.

El plazo de presentación de las solicitudes para optar a estas ayudas, que cubren los gastos de desplazamiento y la estancia, estará abierto hasta el próximo 2 de mayo y las bases se pueden consultar en la web emigrastur.es.

La convocatoria, según indica el Principado, va destinada a emigrantes mayores de 65 años, residentes en América del Sur, América Central, países del mar Caribe y México, que carezcan de recursos. También a aquellas personas que, sin alcanzar los 65 años, residan en cualquiera de las citadas naciones y tengan la condición de pensionistas por causas de invalidez, jubilación o viudedad y tampoco dispongan de medios suficientes para volver a Asturias.

En ambos casos, será necesario que no hayan retornado a España en una década si tienen 81 años o más; hace 18 años si su edad está entre 65 y 80, y en 45 años si son menores de 65. Si quedan plazas, podrán optar a la ayuda los cónyuges o personas que convivan como parejas de hecho con los solicitantes y, excepcionalmente, quienes tengan 65 años o más y no cumplan los plazos de no retorno exigidos en la convocatoria, siempre y cuando residan en las citadas áreas, sean pensionistas y carezcan de recursos.