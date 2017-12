El programa para recuperar al urogallo, bajo sospecha Un artículo firmado por cinco expertos indica que Life Plus no logró ninguno de sus objetivos M. MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 22 diciembre 2017, 02:36

Un artículo titulado 'Respuesta a los diez principales resultados del programa Life Plus Urogallo Cantábrico', publicado en la revista científica 'Grouse news', asegura que la población de urogallos no está disminuyendo por falta de alimentos, concretamente de arándanos, ya que «hay áreas en las montañas del Cantábrico donde el arándano está casi ausente y el urogallo ha estado presente históricamente, alimentándose de otras especies de plantas». Este es uno de los muchos motivos que aduce el artículo para criticar el programa comunitaria Life Plus Urogallo Cantábrico, que durante seis años supuso la inversión de siete millones de euros.

El artículo -firmado por Rolando Rodríguez (Universidad de Exeter), Mario Quevedo (Universidad de Oviedo), María José Bañuelos (Indurot), Beatriz Blanco-Fontao y Manuel Antonio González, expertos todos en esta ave- rechaza el trabajo forestal en los montes de la cordillera, «eliminando el sotobosque, los arbustos y los brezales, así como los árboles», que creen «una perturbación innecesaria» de su hábitat.

Critican que solo fue retirado el 7% de los 60 kilómetros de cercados detectados en la zona de población del urogallo y que «aproximadamente el 70% del trabajo se ha llevado a cabo en áreas sin evidencia de presencia reciente de urogallos».

El programa de cría en cautiverio, que se basó «en la eliminación de huevos de los nidos de urogallo cantábrico silvestre», y la falta de un trabajo específico para conocer la población real de estas gallináceas son blanco de este artículo, en el que sus autores reclaman que «las acciones de conservación se basen en el mejor conocimiento científico» y no en «observaciones anecdóticas».