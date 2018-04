«En protección a menores estamos ante nuevas realidades», advierte Varela La consejera rechaza las acusaciones de Podemos de que «desmanteló» el Materno «para crear un macrocentro fantasma» que no tiene usuarios CHELO TUYA Gijón Martes, 24 abril 2018, 00:31

«No hemos trasladado a los menores al centro de Los Pilares para desmantelar la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Materno. Ese no ha sido el objetivo. En protección a menores estamos ante nuevas realidades y tenemos que darles nuevas respuestas».

Con una incremento del 15% en los menores tutelados el año pasado y un aumento del 45% en los casos de abusos sexuales y de incapacidad parental para controlar la conducta del menor, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, defendió ayer los controvertidos cambios que ha llevado a cabo en los dispositivos asistenciales para infancia. Tal y como adelantó EL COMERCIO, desde el pasado 19 de marzo, la UPA del Materno destinada a adolescentes quedó cerrada definitivamente. Ya lo había hecho, de forma temporal, hace año y medio, por obras.

En ese momento, el dispositivo, puerta de entrada para adolescentes al servicio de protección, fue trasladado al Fundoma. «Pero desde el 19 de marzo está en Los Pilares, un macrocentro fantasma, con trabajadores que no están en la relación oficial y que no tiene usuarios», le espetó Rosa Espiño.

La diputada de Podemos arremetió contra la decisión del Principado de concentrar en Los Pilares a todos los servicios. «Lo hicieron en un tiempo récord, en dos meses, sin contar con nadie, ni con los consejos asesores ni con el Observatorio de Infancia ni, lo más importante, con los trabajadores, que tienen muchos años de experiencia».

«¿Hubo privatización?»

De hecho, Espiño preguntó: «¿Podemos hablar de que hubo privatización?», porque ve «incomprensibles las prisas en desmantelar el Materno cuando no tenemos Plan de Infancia, el anterior caducó en 2016, ni hemos hecho evaluación del mismo ni nada. Solo tenemos un macrocentro vacío».

Ante estas acusaciones, Varela mencionó «las nuevas realidades», los problemas ante los que se encuentra el sistema de protección a la infancia no son los de hace unos años, básicamente abandono o trato negligente, sino que los problemas de violencia familiar y los abusos sexuales están al alza.

Una realidad que, explicó la consejera socialista, «necesita nuevas respuestas. La ley nos obliga a tener centros residenciales, donde se les ofrezca a los menores tutelados un tratamiento integral. Y eso no se daba con las UPA, previstas solo para la observación». En su opinión, que en el nuevo centro de Los Pilares no haya hoy adolescentes «es una buena noticia. Yo no quiero tener los centros de menores llenos. No sé usted», espetó a Espiño.