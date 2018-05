Los SAC endurecen las protestas por su equiparación salarial Concentración ante la Junta General del Principado. / DANIEL MORA «A todas las promesas incumplidas por parte de la consejería se suma el despropósito de la última OPE. No tiene pase», dicen médicos y enfermeros LAURA MAYORDOMO Gijón Miércoles, 30 mayo 2018, 02:12

Cuando los sindicatos Usipa, UGT, CC OO, Satse, CSI y SAE acordaron hace cerca de tres semanas convocar una concentración para reclamar, una vez más, la equiparación salarial del colectivo de profesionales del Servicio de Atención Continuada (SAC) no contaban con que la Consejería de Sanidad les diera más motivos para echarse a la calle. Pero la convocatoria para cubrir 124 puestos de médico de Atención Primaria del pasado fin de semana, y el hecho de que, con apenas 48 horas de antelación, se conociera que buena parte de esas plazas eran de SAC, no hizo más que caldear el ambiente. Ante las puertas de la Junta General del Principado, donde se concentraron cerca de cien personas que después marcharon hasta la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa) se apreciaba ayer la «indignación» del personal que se encarga de las guardias extrahospitalarias y de los representante sindicales. Porque «a todas las mentiras y promesas incumplidas por parte de la consejería, ahora se suma el despropósito de esas oposiciones. Esto ya no tiene ningún pase». «Se sienten engañados, maltratados, despreciados», resumía Yolanda Iglesias, responsable de Sanidad de Usipa, englobando en esa descripción a los médicos que se presentaron a la oposición pensando que optaban a una plaza de Atención Primaria y no de urgencias extrahospitalarias. «Llevan dos años diciendo que las plazas del SAC no salían; a los sindicatos les mintieron, menos a uno que no está aquí y que parece que está muy enteradillo», protestó Javier Puertas, médico SAC en Cudillero, en referencia al Simpa.

CC OO y Usipa ya han anunciado su intención de impugnar la OPE y pedir su suspensión cautelar. Otros, como UGT, está estudiando qué alternativas legales caben ahora. En cualquier caso, los sindicatos que convocaron la concentración de ayer -y que trataron, sin éxito, de reunirse con el gerente del Sespa tras la protesta- anuncian que «ésta es la primera de más movilizaciones».

En el ámbito político, el personal del SAC consiguió ayer el respaldo de formaciones como Izquierda Unida, Podemos y Foro. IU ha formulado una pregunta por escrito a la Consejería de Sanidad sobre la convocatoria de esas 124 plazas, correspondientes a la OPE de 2017, para que aclare cuántos puestos de SAC están previstos y por qué se incluyeron en esa convocatoria, «incumpliendo así el acuerdo de estabilidad» firmado por CC OO, UGT y CSIF con el Ministerio de Hacienda.