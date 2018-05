Comienzan las pruebas de diagnóstico para 5.085 alumnos de Primaria y ESO Educación recuerda que «las 'reválidas' no existen, no hay notas individuales y el único objetivo es hacer una radiografía de cada centro para su mejora» ELENA RODRÍGUEZ Gijón Miércoles, 16 mayo 2018, 02:40

2.677 alumnos de sexto de Primaria y 2.408 de cuarto de Secundaria (5.085 en total) de 140 centros educativos inician hoy las pruebas de diagnóstico, que ya desde el año pasado nada tienen que ver con las 'reválidas' implantadas en un principio en la LOMCE. No tendrán efectos académicos y no serán necesarias para titular. Los estudiantes tampoco serán evaluados individualmente (no habrá notas para cada uno de ellos), sino que lo que se busca, remarca la Consejería de Educación, es tener una radiografía de cada uno de los centros para poder trasladarles en septiembre «un informe de consumo interno» y establecer medidas de mejora. En dicho documento, se especifica que los resultados de esa evaluación «no serán utilizados para el establecimiento de rankings».

El jefe del Servicio de Evaluación Educativa, Ángel Balea, recordó ayer a EL COMERCIO que Asturias lleva realizando este tipo de pruebas desde hace una década y «muy útiles para el conocimiento del sistema». En este sentido, señaló que hace solo unos días presentó ante el Consejo Escolar del Principado (en el que están representados los sindicatos docentes y las confederaciones de padres y madres, entre otros) la información, a título individual, que llega a cada colegio e instituto, y «nadie tuvo ninguna duda de la bondad del producto que se trasladaba a los centros».

Por eso y «porque los datos de los informes serán tanto más fiables cuanto mayores sean las tasas de participación -«lo deseable es que esté por encima del 90%»-, espera contar con la colaboración de las familias. El año pasado, en Primaria, «la aplicación fue modélica, ya que participó el 90% del alumnado y hubo una abstención del 6%», mientras que en Secundaria no la llevó a cabo el 25% del alumnado.

El resultado final, dice Balea, es que «120 de 143 centros (es decir, el 84% del total) tuvieron un informe con absoluto rigor y fiabilidad», mientras que los 23 restantes (el 16%) tuvieron que leer el documento con cierta cautela al no contar con una muestra representativa».

Las pruebas se llevarán a cabo entre hoy y mañana. Los alumnos de Primaria serán evaluados hoy de las competencias lingüística y científica y tecnológica y mañana de la lingüística en inglés y la matemática. Las pruebas, eliminando los descansos que hay por medio, durarán alrededor de unas dos horas.

«No hay preguntas íntimas»

En el caso de los estudiantes de Secundaria, hoy afrontarán las pruebas de Lengua e Historia y Geografía (competencia cívica) y mañana las de Inglés y Matemáticas. Asimismo, se ha entregado a las direcciones, una parte del profesorado, a las familias y a los alumnos unos cuestionarios sobre la organización del centro y el trabajo dentro y fuera del aula.

Balea negó las acusaciones de un grupo de padres del colegio Fozaneldi, de Oviedo, que decían que se les preguntaba a los alumnos sobre si sus padres estaban separados y si vivían con otra pareja». «Para nada se les pregunta sobre eso, sino sobre la asistencia a clase, la frecuencia con la que utilizan un ordenador, los deberes, su opinión sobre el colegio, la relación con los compañeros, sus expectativas de estudios...».