«El psicólogo forense me hundió, me hizo sentir como una mala madre» «Tras una pequeña charla dijo en el informe que es una invención mía», dice otro testimonio sobre el denunciado por un delito de odio hacia la mujer CHELO TUYA GIJÓN. Martes, 5 diciembre 2017, 00:48

No quiere dar su nombre. Ni tampoco que aparezcan datos que puedan identificar su caso. «Todavía estoy pendiente de una resolución judicial». Pero trae consigo más de quinientos folios de documentación. En los que dos partes médicos y uno policial apuntan a un posible abuso sexual sobre su hijo pequeño por parte de su expareja. Pero ni ella ni el menor han logrado, hasta el momento, credibilidad. «El psicólogo forense me hundió la vida», asegura.

Lo dice porque en su informe, el profesional contra el que Abogadas para la Igualdad y Women's Link Worldwide han presentado una querella por un delito de odio hacia la mujer, la primera de ese tipo que se presenta en el país, «dice que es todo una invención mía».

Una conclusión que, explica, el profesional, que preside el Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias, «sacó tras una pequeña charla». Durante ese encuentro, dice ella que «me sentí como una boba, contándole algo tan duro y viendo que no me creía».

«Como poco, mala praxis»

Ni a ella ni a los informes que le presentó le dio crédito. «No le gustó que le llevara partes de otros médicos, pero es que entre que el pediatra me dijo que a mi hijo le había pasado algo y que él me recibiera pasó casi medio año». Unos meses «de dolor y desesperación», describe, en los que intentó ayudar a su hijo y evitar «que volvieran a hacerle daño». Sin embargo, la charla con el psicólogo forense solo sirvió «para humillarme». «Me hizo sentir como una mala madre. Como una manipuladora», añade. Mientras su caso sigue pendiente de resolución judicial, su abogado apunta que «como poco, hubo una mala praxis por parte de este profesional. No parece que le haya dado el trato más adecuado, ni a mi cliente ni a su hijo».

La querella contra este psicólogo forense está siendo estudiada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, que debe decidir si la admite a trámite o la archiva.

La documentación presentada por Abogadas para la Igualdad y Women's Link se basa en cinco casos, dos de mujeres víctimas de violencia machista y tres de madres de menores que, presuntamente, sufrieron abusos sexuales por parte de sus padres. Otras veinticinco mujeres se han puesto en contacto con las denunciantes para sumarse a la denuncia.