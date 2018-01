El PSOE tilda de «zafio, frívolo y tendencioso» el Dictamen de la comisión sobre los incendios de 2015 Los socialistas presentan su voto particular a un Dictamen que podría ser llevado al Pleno de la próxima semana EUROPA PRESS Viernes, 26 enero 2018, 13:24

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marcelino Marcos Líndez, ha calificado este viernes el Dictamen de la Comisión parlamentaria que investigó la oleada de incendios que azotó la región en diciembre de 2015 como un texto "zafio, frívolo y tendencioso, un producto de la irresponsabilidad que no se merece esta Cámara" y que deja claro que lo que se perseguía era culpar al Gobierno de los incendios y no investigar lo ocurrido".

Es por ello Marcos Líndez ha manifestado que el voto particular presentado por los socialistas es "obligado ante un texto que no tiene el mínimo rigor y demuestra que se ha devaluado el cometido de la comisión". Y es que a juicio de los socialistas con esta comisión sólo buscaban abrir una vez más una causa contra el Gobierno de Asturias.

El Dictamen, que ya ha sido aprobado por la Comisión presidida por el grupo parlamentario de Foro, contará también con los votos particulares de Foro y Podemos, que piden también incluir al presidente del Principado, Javier Fernández, entre los responsables de la catástrofe.

Unos votos particulares, los de Foro y Podemos, que demuestran aún más, según Marcos Líndez, la intencionalidad de esos grupos. Así ha manifestado que a lo largo de la Comisión ha quedado claro que las personas responsabilizar "actuaron de manera diligente y no cabe ningún tipo de responsabilidad política" y ha añadido que esta comisión ha supuesto un "fraude al Reglamento de la Junta General".

Desde el PSOE se insiste en que el Dictamen "rezuma tendenciosidad y esconde datos objetivos de documentos oficiales aportados a la comisión". Así por ejemplo explica Líndez que en el texto se evita señalar que las previsiones meteorológicas de organismos oficiales no se cumplieron o no se recoge una evidencia como que no se activó el Infopa antes porque los técnicos consideraban que no se cumplían las previsiones para ello y "a ellos nada hay que reprocharles".

Respecto a las conclusiones, el PSOE observa en las mismas errores conceptuales muy gruesos y numerosas contradicciones y errores y se establecen "relaciones falsas e interesadas". Así mismo el epígrafe de consecuencias también revela una "falta de solvencia".

"Un dictamen riguroso debería de presentar un balance y este carece del mismo", ha indicado el parlamentario socialista, que ha manifestado que en ese voto particular su grupo aporta los datos referidos al número de incendios investigados, terreno afectado y demás que demuestran la singularidad de un episodio que rompió con todas las estadísticas de la región.

El Dictamen, con los tres votos particulares, podría llevarse la Junta de portavoces de la próxima semana de tal manera que el mismo esté en condiciones de ser votado en el Pleno ordinario del viernes.