«El puerto de Cudillero se reparará con total garantía», asegura Lastra El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, comprueba los daños en el dique. / PATRICIA BREGÓN Tras revisar el boquete abierto en el dique por el temporal, el consejero de Infraestructuras aseguró que «no hay daños estructurales» CH. T. / AGENCIAS GIJON. Lunes, 26 marzo 2018, 05:06

«La obra está muy bien hecha». El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, se mostró convencido ayer de que la reparación del boquete abierto por el temporal 'Hugo' en el dique del puerto de Cudillero «se reparará con todas las garantías».

Así lo aseguró tras visitar la zona acompañado de parte de su equipo y del alcalde pixueto Ignacio Escribano. «La obra está muy bien hecha y ha sufrido una fuerte embestida, pero creo que podemos abordarlo sin que tengamos que observar daños más profundos o más estructurales» para estabilizar y dar seguridad al dique, señaló el consejero socialista.

Frente al boquete de varios metros, abierto por la fuerza del viento y el agua, el consejero confirmó que hoy mismo su departamento «empezará a valorar todos los daños que este temporal ha causado en el conjunto de la región».

En 48 horas de lluvia, viento e inundaciones, la peor parte de la furia meteorológica del sábado se la llevó el puerto de Cudillero. El primero en activar la alarma fue el propio regidor, muy preocupado por los daños que, además de en el dique, la entrada sin control de las olas estaban causando en el puerto. Los propietarios de vehículos estacionados en la zona lograron llevárselos sin problemas, pero numerosas instalaciones del muelle quedaron destrozadas.

Si el sábado, sobre el terreno, el regidor reconocía que no podía calcular «el valor de los daños», ayer el consejero tampoco realizó ninguna estimación. «El equipo se pondrá a trabajar para evaluar los destrozos y cuantificar el coste de los trabajos necesarios», afirmó.

Hace cuatro años, su antecesora en el cargo, Belén Fernández, ya tuvo que desembolsar 2,7 millones en reponer los daños que se produjeron en el puerto de Cudillero a causa de los temporales de aquel invierno de 2014. Una cantidad que, no obstante, no desembolsó hasta tres años después, ya que no fue hasta 2017 cuando los técnicos se afanaron en la reconstrucción de 90 metros del espaldón del dique y el refuerzo de la parte exterior con una recarga de bloques de hormigón. También se pagó para fortalecer la cimentación de todo el dique rellenando las cavernas existentes y se engrosará la losa de hormigón del suelo del muelle.

Beneficiado por el 1% cultural

Seis años antes, en 2008, llegó otra inversión al puerto pixueto. La placa ubicada, precisamente, justo encima del boquete abierto por el temporal Hugo recuerda que el 6 de febrero de 2008 se concluyeron los trabajos del Paseo del Muelle Este.

Unas obras realizadas con cargo «al 1% cultural», dotación con la que el Ministerio de Fomento financiaba obras en todo el país. La titular del departamento en aquel momento, la ministra socialista Magdalena Álvarez, hoy imputada en el caso de los ERE, fue la encargada de inaugurar los trabajos, junto al entonces presidente regional, el también socialista Vicente Álvarez Areces. Una jornada en la que el regidor de aquel momento, Francisco González, Quico, entregó a la ministra la Insignia de Oro del consistorio pixueto.

Fomento financió con 300.000 euros unos trabajos que costaron, en total, medio millón, con apoyo del Principado y del Ayuntamiento de Cudillero. Consistieron en la colocación de baldosas de piedra en el antiguo muelle, así como la instalación de barandillas y la adecuación de zonas peatonales.