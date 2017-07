«No se recortan medios a la UTE, se están repartiendo» Sábado, 8 julio 2017, 01:55

Las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) de la cárcel llevan años con polémica. El Defensor del Pueblo, asociaciones de familiares y parte de los partidos denuncian la merma de recursos. La Fiscalía no recoge problema alguno en sus memorias anuales. «Hay doce módulos en Villabona, de los que cinco son UTE, es una buena proporción por lo que no hay presos que, queriendo estar, se queden fuera», indica Esther Fernández. «No podemos hacer que todo sea UTE». La jefatura «tiene que repartir los recursos, no puede ir todo al mismo lado: a veces se dice que se está recortando y no es cierto, no se recorta, se están repartiendo. No se puede primar a unos frente a los demás».