El rector critica la nula planificación y el «inaceptable» retraso de las becas Severo Ochoa

«La planificación en la investigación es un asunto esencial y, hasta que esto no se entienda, continuará habiendo problemas que no permitirán alcanzar los logros del pasado». El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se mostró ayer muy crítico con el retraso «inaceptable» en la convocatoria de ayudas como las becas Severo Ochoa, a su juicio, «el programa estrella» de la región. Tras abrir el XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, García Granda reconoció que se han juntado «circunstancias desgraciadas», como la prórroga presupuestaria en el Principado, que están impidiendo el lanzamiento de ciertos programas de investigación. Sin embargo, cree que ese no es motivo suficiente para dejar de «insistir en la importancia de estos programas».

También la sección sindical de CC OO en la Universidad de Oviedo acusó a la Consejería de Educación de incumplir «año tras año» sus compromisos con los alumnos predoctorales y los grupos de investigación.