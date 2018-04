El Rectorado estudia que el grado de Deporte se imparta entre Mieres y Gijón El director general de Empleo en el Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia; el presidente de Fade, Belarmino Feito; el rector Santiago García Granda; el vicepresidente de la Cámara de Gijón, Pedro López; y el director general de Trabajo del Principado, Antonio González, recorren los estands del Foro de Empleo. / PALOMA UCHA La facultad de Educación presenta su proyecto, con dos sedes: Oviedo, donde se usarían los laboratorios, y Gijón, para el resto de la docencia E. RODRÍGUEZ / A. FUENTE GIJÓN / MIERES. Jueves, 12 abril 2018, 04:23

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, no descarta que el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tenga varias sedes. «Sería una opción mixta que se puede contemplar», señaló ayer, ya que son cuatro las localidades interesadas en impartirlo: Mieres, Gijón, Oviedo y Avilés. Preguntado al respecto y sin cerrar ninguna opción, sí señaló que «Mieres es, sin duda, un punto en el que hay que potenciar su campus y su actividad. Hay que utilizar sus recursos de alguna manera, pues tiene instalaciones excelentes». Y sobre esa hipotética segunda sede, apuntó que «Gijón tiene una oferta muy atractiva». «Por su capacidad para los deportes, su población y la implicación del Ayuntamiento. Eso no lo voy a negar», añadió. No obstante, advirtió de que «la decisión no se tomará en función de intereses locales, sino universitarios. Lo que queremos es un grado diferente, para atraer a estudiantes de comunidades cercanas, que prestigie a la Universidad, sea una oportunidad para los estudiantes y de él salgan los mejores profesionales».

Sobre la mesa tiene «las instalaciones excelentes de Mieres, la facultad de Formación de Profesorado y Educación, que está en Oviedo, y la fuerte apuesta de Gijón. Son tres aspectos que hay que conjugar». De ahí que no descarte esa «opción mixta». Precisamente, la víspera el equipo de la facultad de Formación del Profesorado le presentó su propuesta. Es un proyecto con dos sedes: Oviedo, donde se utilizarían los laboratorios de Medicina Deportiva y las instalaciones relacionadas con la anatomía y algunas asignaturas, y Gijón, donde se impartiría el resto de la docencia. El Ayuntamiento de Gijón -que se reunió con el decano, Juan Carlos San Pedro, en enero- ofreció sus instalaciones municipales, espacios en la Laboral e incrementar en 250.000 euros el convenio suscrito con la Universidad (de 524.000 euros anuales) a lo largo de cuatro años, lo que sumaría un millón. «Lo que queremos es que, a medio plazo, el grado acabe recalando aquí», señaló el edil de Deportes, Jesús Martínez Salvador.

El PP insiste en Mieres

La primera propuesta fue la presentada por la Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad de Oviedo, que propone utilizar las instalaciones del campus de Mieres. Las mismas por las que la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, animó al alcalde, Aníbal Vázquez, a apostar con «empuje y liderazgo». «Que se deje de cumbres. Para el gobierno de Javier Fernández una cumbre es estar en las nubes».

Se refería a la petición hecha por el regidor de un encuentro entre el Ayuntamiento, el Principado y la Universidad para abordar el futuro de este grado. Insistió en que es preciso realizar una estrategia universitaria «regional» sin localismos «para que haya sitio para todos y que haya titulaciones aprovechando las instalaciones». Fernández destacó que el Ayuntamiento tiene que pelear «por algo que quieren los mierenses, que es de justicia que lo tengan». Tras apuntar que «la centralidad de Mieres está fuera de toda duda», dijo que «los tres campus no deben verse como una feroz competencia, sino que deben tener sentimiento de complementariedad».

Consultado el rector sobre si el proyecto de Educación sería viable con el de Mieres, señaló que «tiene que ser compatible con cualquier decisión que se tome. Todos los proyectos se integrarán en uno y se decidirá la forma más eficiente de usar los recursos disponibles».