El regalo de una segunda oportunidad Uno de los reclusos que participan en el proyecto impulsado por Adsis en La Ribera se emplea a fondo en cortar la maleza. / HUGO ÁLVAREZ La Fundación Adsis organiza en La Ribera trabajos comunitarios para reclusos PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 6 julio 2018, 04:20

«Hay sensaciones que son indescriptibles. Oler de nuevo el césped recién cortado o sentir el aire. Son cosas que echas mucho de menos en prisión». Son palabras cargadas de emoción y a través de las que Efraín Quintero, preso desde hace unos seis años que ha conseguido desintoxicarse después de una dura lucha contra las pastillas y la metadona, resume las impresiones de los veinte reclusos que forman parte de la decimonovena edición del Campo de Trabajo La Ribera, una actividad impulsada desde la fundación Adsis y que incluye a internos de la Unidad Terapéutica del centro penitenciario de Asturias. «Elaboramos un listado de personas que consideramos están preparadas para este proceso, que solo puede realizarse una vez y que es un paso muy importante en el proceso de reinserción social», explica Javier Illarramendi, uno de los coordinadores de la iniciativa.

Durante una semana, los reos, que han de estar en la fase final del proceso de desintoxicación, conviven con los vecinos de La Ribera y realizan trabajos en favor de la comunidad, como el desbroce de los arcenes o la puesta a punto de las zonas comunes del municipio. «Para ellos sentirse acogidos por los vecinos es muy positivo. Se dan cuenta de que vuelven a ser aceptados por la sociedad», cuenta Patricia Álvarez, concejala del Ayuntamiento de La Ribera, concejo con un importante tejido asociativo que, junto con los vecinos, se vuelca en recibir a los reclusos y tratar de que se sientan lo mejor posible. «Incluso por iniciativa vecinal se ha instaurado una chocolatada a modo de despedida», indica Álvarez.

El trabajo de los reclusos durante los siete días que dura la actividad consiste en labores comunitarias por la mañana y sesiones de una índole más educativa, con talleres sobre los diferentes proyectos de vida, por las tardes. «Entrar en este programa fue una bendición. No miento si digo que me salvó la vida», reconoce Quintero, quien llegó a Asturias desde Tenerife y sacrificó el estar cerca de sus cuatro hijos con tal de poder recuperarse de su adicción. «Es duro estar tan lejos, pero ellos son los primeros que notan y agradecen el cambio que he dado», explica.

Los reclusos están tutelados en todo momento por un equipo de voluntarios, a los que acaba uniendo una gran relación. «A medida que pasan los días van abriéndose cada vez más hasta que al final acabamos contándonos los problemas de cada uno», asegura orgullosa Teresa Vega, una de las voluntarias. «Al final, nadie tiene una vida perfecta», añade.

Para Vega, los reclusos son un colectivo al que le cuesta mucho reinsertarse. Illarramendi también comparte esta idea. «Dejar las adicciones no pasa solo por dejar de consumir, sino que también implica un cambio del entorno y la construcción de un estilo de vida completamente nuevo. Lo importante al fin y al cabo es asumir que esta gente son personas normales a las que la vida les ha presentado una problemática que luchan por superar», explica. Esa es la lucha sin tregua que mantienen los reclusos con sus problemas. Una lucha con muchas fases y que persigue el único objetivo de poder disponer de una segunda oportunidad en la que puedan poner en práctica lo aprendido a lo largo del proceso. «Ese es nuestro sueño», afirma Quintero.