El Registro Mercantil no permite a una empresa de Gijón inscribirse en asturiano

"Una empresa de reciente creación en Gijón acaba de denunciar que el Registro Mercantil no le ha permitido presentar estatutos de la sociedad solo su redacción original, en asturiano, obligando a la entidad a presentar una traducción al castellano", según informa Iniciativa Pol Asturianu en una nota de prensa.

"La empresa, Cuatro Gotes Producciones, que en sus estatutos recoge que el asturiano es la lengua oficial de la misma, denuncia esta situación que impide la presencia del asturiano en el ámbito socioeconómico y que es según los responsables de la entidad un importante paso atrás, pues en 2005 una empresa pudo registrar su estatutos nada más en asturiano", señala la nota.

Iniciativa explica que "pese a que la notaría donde se han firmado los estatutos no tenía ningún problema en hacer en asturiano, informando al Registro Mercantil, según explican desde la empresa, esta institución ha obligado a presentar documentación con su versión en castellano, lo que supone una clara restricción de derechos lingüísticos para unos ciudadanos que quieren hacer su actividad profesional usando su lengua propia y oficial de la empresa".

"Se la da peculiaridad", según la Asociación, "de que la empresa podría redactar su estatutos en catalán, euskera o gallego sin ningún problema, pero no pudo hacerlo en la lengua propia del territorio donde se crea". Para Iniciativa pol Asturianu "estamos ante un nuevo caso de represión lingüística que no podemos más que denunciar". En su opinión, "en un sector clave para la normalización del idioma, como es el campo empresarial, las iniciativas que buscan promover la utilización del asturiano no encuentran más que problemas, de igual manera que cuando se quiere etiquetar un producto en asturiano (como ya se ha visto en el pasado con algunas empresas a quienes el propio gobierno de Asturias les ha puesto problemas) o cuando se hacen gestiones con la administración usando el asturiano (como le ocurrió a la cooperativa El Nocéu con la Seguridad Social)".

"La falta de oficialidad genera numerosos problemas que impiden usar el asturiano con normalidad en todos los ámbitos a las empresas que usan el asturiano. Por ello es un buen momento para recordar que pese a que estas discriminaciones podrían evitarse incluso sin oficialidad y acordes con la legislación vigente, la única forma de darle normalidad al uso del asturiano en todos los ámbitos es haciéndolo oficial", advierte Iniciativa.