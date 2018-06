Seis de cada diez reinas de avispa asiática capturadas no se declaran La plataforma Stop Velutina reclama coordinadores locales que recojan los datos y que el Principado invierta en el trampeo MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 9 junio 2018, 03:46

La empresa Tragsa terminará el próximo 15 de junio la campaña de trampeo para capturar reinas de avispa asiática (Vespa velutina), pero la plataforma Stop Velutina, creada para frenar la expansión de esta especie invasora, está muy descontenta con la actitud del Principado en este asunto. Uno de los motivos es la excesiva burocratización del proceso habilitado para declarar los ejemplares capturados por los ciudadanos y, el otro, la escasa cuantía destinada por el Ejecutivo asturiano para combatir esta plaga, además de que aún no se haya puesto en marcha el protocolo consensuado con distintas organizaciones.

En Asturias aún no hay datos de cuántas reinas fueron capturadas, cuando, por ejemplo, ya se sabe que en Cantabria llegaron a 29.250. Hay que tener en cuenta que si no es detectado un nido primario con una reina, al cabo de los meses de él saldrán entre 200 y 300 hembras que, una vez fecundadas, darán origen a otros tantos nidos. Pero uno de los problemas que se han detectado en la región es que «hay gente que no declara las reinas que captura», explica Casimiro Sixto, integrante de la plataforma, que remarca la importancia de contar con datos fidedignos sobre el trabajo que se está haciendo. Y no se declara porque la mayoría de las personas que encuentran estos ejemplares son mayores y viven en la zona rural, al tiempo que desconfían de los trámites burocráticos que han de seguir para informar de esas capturas, ya que se han de registrar y dar sus datos. Además, el método se ha habilitado a través de internet.

Ante este problema, Stop Velutina reclama «la creación de un coordinador municipal a quien la gente le diga de palabra cuántos ejemplares y dónde se cogieron, para que él le dé el camino oficial a la información. Es necesario darle un sentido más práctico». Esa petición se la han hecho llegar a la Federación Asturiana de Concejos y es un sistema que ya funciona, por ejemplo, en Tineo. Sixto indica que «en torno al 60% de los ejemplares no se declaran y por eso es necesario que se faciliten las cosas».

Otro problema es la falta de inversión. Si para la erradicación del plumero de la Pampa el Principado destinó 440.000 euros, para la avispa asiática solo 60.000, lo que hará muy difícil que se pueda trabajar contra este insecto en los tres frentes previstos, el occidental y el oriental -más afectados- y el central, que sufre menos presión. Casimiro Sixto teme que «no se van a retirar nidos, porque no hay dinero para poner en marcha el protocolo que se había acordado», ante lo que se pregunta «¿qué nos espera?».

Sí se sabe que en lo que va de año en la zona occidental se llevan capturadas más reinas que en todo el año pasado, pero sin cuantificarlo. Además, que esta primavera esté siendo más fría y lluviosa que en otros años ha hecho que los nidos embrión y primarios estén tardando más tiempo en aparecer. Desde la plataforma creen que «el próximo otoño va a haber una alarma social importante porque, cuando caigan las hojas de los árboles, aparecerán nidos por todos los lados. Por eso es tan importante quitarlos antes de que aparezcan las reinas fecundadas».

Estos insectos, además, saben cómo defenderse de las malas condiciones meteorológicas del invierno, pues las reinas «se refugian bajo tierra, en troncos, grietas, tendejones, cuadras, etcétera. En febrero y marzo es cuando empiezan a hacer los nidos. Estamos en una situación de 'jaque a la reina'», explica Sixto.

Que el Principado aún no haya puesto en marcha el mencionado protocolo supone, además, que sea la propia plataforma la que tenga que soportar muchos de los gastos y además tampoco está de acuerdo con cómo se está haciendo las labores de trampeo. En Gijón ya han aparecido nidos y en Cabranes se retiraron tres esta misma semana. Y la Vespa velutina sigue expandiéndose por la región.

Llegaron al Principado hace cuatro años. En julio de 2014 se informó de los primeros avistamientos en San Tirso de Abres.