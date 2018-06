«Renuncié al salario social hace un año, pero el Principado me sigue pagando cada mes» Un joven acumula el abono de doce meses de la ayuda pese a tener empleo. Ciudadanos reprocha «la falta de agilidad» en las revisiones CHELO TUYA GIJÓN. Viernes, 22 junio 2018, 04:46

Es joven, asturiano y vive en el centro de la región. Prefiere no dar más datos, pero sí pruebas de que en su cuenta tiene 5.304 euros para los que no mira. «Tengo que hacer grandes esfuerzos, pero están ahí, sin tocarlos». Esa cantidad engorda al ritmo de 442 euros mensuales. Los que le ingresa en su cuenta la Consejería de Servicios y Derechos Sociales en concepto de nómina de salario social básico.

Es decir, la prestación a la que en Asturias tienen derecho las personas con menos de 430 euros de ingresos mensuales. Pero él supera los 1.000 gracias al empleo que logró hace un año. «Renuncié al salario social cuando comencé a trabajar, pero el Principado me sigue pagando cada mes. Y no logro que pare pese a mis continuas notificaciones», afirma. Todo comenzó en 2015. «Después de haber agotado el paro y la prestación, solicité el salario social». No obstante, su meta era volver a trabajar, así que «siempre que me llamaban para algún empleo temporal, acudía».

Ocho meses después de solicitar el salario social, «me ingresaron en la cuenta 2.300 euros. Me dijeron que era el 60% de lo que me debían, con carácter retroactivo. Que el 40% restante me lo pagarían prorrateado con las nóminas». Y así sucedió hasta que los contratos por días se convirtieron en uno de cuatro meses. «Informé oficialmente de que tenía ese contrato, pero seguí recibiendo el salario social». Sus avisos mensuales al Principado se multiplicaron «cuando el contrato se renovó por ocho meses». Un año de trabajo con un salario de mil euros «por lo que no me corresponde ningún salario social». Confiesa su preocupación «por lo que pueda suceder. No entiendo cómo puede haber este descontrol». Sobre todo, dice, «porque conozco casos de otras personas que lo necesitan y, sin embargo, llevan meses esperando».

Debate en la Junta

Lo mismo le reprochó ayer la diputada de Ciudadanos a la consejera de Servicios y Derechos Sociales. «Hay falta de agilidad en las revisiones», le espetó Diana Sánchez a Pilar Varela en la Junta, donde, como recordó la diputada, «traemos otra vez los problemas del salario social».

La portavoz de Ciudadanos mantuvo que las personas que encuentran un trabajo temporal «luego tienen que esperar mucho tiempo para recuperar el salario social». Varela, por su parte, explicó que «resolvemos 1.449 casos cada mes y hay 41 personas trabajando en esa área». De ellas, dijo, «once se dedican a las revisiones, con preferencia a las laborales».