6 Restaurantes aptos para celíacos en Asturias

El 27 de mayo es el Día Nacional del Celíaco y para celebrarlo os proponemos una serie de restaurantes y establecimientos aptos para celíacos en Asturias Viernes, 25 mayo 2018, 00:00

La FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España) y las 17 asociaciones que la forman celebran el 27 de mayo el Día Nacional del Celíaco para luchar por los derechos del colectivo celíaco. Cada vez se conocen más casos de personas que sufren celiaquía o bien intolerancias alimentarias. Es por eso que se convierte en vital la concienciación social a todos los niveles y la gastronomía no iba a ser menos.

El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de cereales como trigo, cebada, centeno y derivados y posiblemente avena. Esto hace que su presencia en muchos de los alimentos utilizados en el día a día para elaborar las comidas o cenas o bien sus guarniciones pequen de contener gluten.

Son muchos hosteleros asturianos los que han apostado por facilitar el acceso a todo tipo de propuestas gastronómicas a las personas afectadas por la celiaquía. Así, han dado un gran paso y han incluido en sus cartas habituales elaboraciones sin gluten de manera que toda la clientela, tenga o no problemas de celiaquía, puedan degustar sus platos. Es más, muchos de ellos no solo han incorporado algunas propuestas sino que han transformado su carta al completo para que no haya diferencias. También encontramos establecimientos especializados. Estos avances suponen una mejora clara de la calidad de vida para las personas que no pueden comer productos con gluten y que, hasta hace poco, tenían complicado salir a comer o cenar fuera.

Uno de los restaurantes que conciencia sobre esta problemática es El Fartuquín situado en pleno centro de Oviedo, al lado del ayuntamiento y a un paso de la catedral, un restaurante tradicional, con 18 años de trayectoria que destaca por la calidad de sus platos y por estar exentos de gluten, número 1 entre 3.000 restaurantes en España, según el blog celicidad.

Restaurante El Fartuquín en Oviedo

Sus propietarios se preocupan por la salud y saben que con un poco de atención cualquier plato se puede elaborar sin gluten con el mismo sabor de siempre. Todos sus platos son aptos para celíacos, por lo que estamos ante un restaurante libre de gluten por completo.

Prueba de ello es el certificado de Restaurante libre de gluten que cada año les otorga ACEPA, la Asociación de celíacos de Asturias.

El Fartuquín se encuentra en la calle Carpio, 19 de Oviedo, puedes conocer sus novedades a través de su Facebook o en su web elfartuquin.es. Para realizar una reserva hay que llamar al teléfono 985 229 971.

Postre adaptado para celiácos en El Fartuquín

El Restaurante Club Marítimo Astur ubicado en la Calle Rodríguez San Pedro, 15 de Gijón también dispone de una carta apta para celíacos, son conscientes de los hábitos de consumo y de la necesidad de facilitar la vida a un colectivo que necesita una dieta sin gluten, concienciando de la importancia de este problema de salud.

El local cuenta además con vistas al puerto y sus cristaleras miran sobre Fomento con Liquerique de fondo. Al frente del negocio está Pino, el de casa Vitorón, el Bar de Somió y de la Cocina de Lolo y Pino... que con su equipo depuran y perfeccionan lo tradicional.

Restaurante Club Marítimo Astur en Gijón

Disponen de una «cocina de mercado», que permite degustar las oportunidades de temporada, de entre sus especialidades cabe destacar el Carpaccio con Foie, las Zamburiñas al Jerez , los Calamares frescos y las Cocochas de merluza.

También destacan las diferentes preparaciones de los Arroces ya sean marineros, con pulpo y oricios, con bonito y pisto, con boletus y bacalao, con pitu de caleya o con verdura.

Su teléfono para hacer las reservas es 984 49 07 61. El chef es Agripino García Álvarez, la cocina Mª Trinidad Llera Blanco, la sala Ana Graciela Grandio Raigoso. El menú laborable tiene un precio de 15€, sábados 18€ y la media de carta 25€. Los lunes cierra por descanso.

Plato adaptado para celiácos del Club Marítimo Astur

También con especialidades sin gluten se encuentra el Restaurante Sidrería Salero abierto desde 1994 como un restaurante de menú y comida tradicional, con 8 años preparando platos sin gluten. Su implicación empezó con Andrés, un amigo y cliente celiaco que por trabajo estuvo comiendo a diario durante 2 años en el restaurante. A partir de ahí empezaron a concienciarse sobre la enfermedad celiaca y a formarse en cocina sin gluten y sin contaminación cruzada.

Entre sus platos se encuentran Calamares de Llanes en su tinta (15€) y Torto con huevos (7€), su menú cuenta con descripciones para celiacos y gran parte de los platos del menú del día (11€) y del menú especial (14€), pueden adaptarse y cocinarse sin gluten.

Restaurante Sidrería Salero en Llanes

No disponen de una carta específica, pero por seguridad los platos sin gluten solo los prepara una de sus cocineras, y es solo ella quien atiende al cliente cuando este comunica que es celíaco a los camareros.

El Restaurante Sidrería Salero se encuentra en la Calle Marqués de Argüelles, Llanes. El teléfono para consultas y reservas es 985 40 29 51.

Tortos especiales para celíacos con picadillo. Restaurante Sidrería Salero

La Talamera Gastro en Ribeseya / Ribadesella es uno de los pocos restaurantes asturianos que practica una cocina 100 por 100 libre de gluten. En el establecimiento la única presencia del gluten se limita al pan de trigo convencional, que siempre que los clientes lo deseen será sustituido por pan sin gluten.

Con una cocina ubicada en la planta superior del edificio, La Talamera extrema todas sus precauciones, evitando así cualquier riesgo de contaminación cruzada.

Restaurante La Talamera en Ribadesella

El esfuerzo diario de La Talamera se traduce en una cocina y unas elaboraciones de calidad de las que pueden disfrutar todo tipo de clientes, tengan o no problemas de salud con la ingesta de gluten. Valga como ejemplo el segundo puesto conseguido por La Talamera en el Campeonato de España de Cachopos elaborados con IGP Ternera Asturiana.

Puedes encontrar el Restaurante en la Pza Sta Ana 8 de Ribadesella, y consultar las novedades en su facebook, twitter e instagram. Reserva tu mesa en el teléfono 984 841 040. Más información en www.latalamera.es

Cachopo. Restaurante La Talamera

Otros ejemplo de adaptación es el de la Taberna Zíngara, desde que abrió sus puertas hace 5 años fueron conscientes de la necesidad de adaptar la carta para celiacos, por lo que un alto porcentaje es apto. Teniendo a su personal en constante formación sobre las intolerancias alimenticias y disponiendo de un amplio conocimiento sobre las alergias al gluten.

Su productos incluyen la Cerveza sin Gluten, Pan de masa madre TRITUCUM de unos de los mejores hornos de España y la elaboración de frituras con harinas especiales (Garbanzo). No utilizan ningún tipo de harinas en las elaboraciones de salsas y en su lugar utilizan Goma Xantana.

Restaurante La Taberna Zíngara

Sus sugerencias incluyen su excelente Jamón al corte con tostadas a la brasa de pan de triticum con tomate asado al carbón y AOVE de variedad Vidueña. Coquinas de Ayamonte al Golpe con Jerez Bocartes del Cantábrico desespinados y fritos con harina de garbanzos recién molida y cualquiera de nuestras carnes chivo de canillas confitado a baja temperatura, confit de pato hecho en casa al vacío a baja temperatura y nuestra selección de pescados a la brasa con la guarnición libre de gluten y para los golosos también tenemos elaboraciones dulces caseros.

La Taberna Zíngara se encuentra en Gijón (Calle Linares Rivas, 1), su teléfono de reservas es 984 395 477 y en Oviedo (Calle Carreño Miranda, 8), teléfono de reservas 984 293 846. Puedes reservar en el correo electrónico: reservas@tabernazingara.com

Plato de La Taberna Zíngara

El Restaurante Las Terrazas del Peri en Gijón, también está concienciado con la celiaquía y para ello han incorporado una carta de celíacos que les permite disfrutar de platos deliciosos y apetecibles como cualquier otra propuesta del restaurante.

Restaurante Las Terrazas del Peri en Gijón

Con una gran terraza y vistas al mar cuanta con cocina mediterránea y parrilla además de zona de niños y parking. Allí los celíacos pueden disfrutar de ensaladas, entrantes, gambas a la plancha, melón con jamón (sólo en verano), parrillada de verduras, mejillones al vapor, parrilla de leña, arroces, hamburguesas y pizzas.

Las Terrazas del Peri se encuentra en la Avenida Ose García Bernardo 368 y su teléfono para realizar una reserva es el 985 134 773.

Parrilla de carnes. Las Terrazas del Peri

En Asturias la gastronomía es uno de los estandartes que más se exportan fuera de la región. Sus cocineros son ejemplo en muchos campos como lo son también de tradición gastronomica, innovación y vanguardia ya que preparan cada día infinidad de platos de manera que sus clientes pueden llevar una dieta rica y variada que no está centrada en solo un par de productos.

Para conmemorar el Día Nacional del Celiaco celebrarán junto a toda su clientela, proponíendoles diferentes alternativas gastronómicas, dejando de lado los falsos esterotipos y apostando por cocina de calidad, hecha como en casa.