El retraso de un avión a Madrid más de tres horas irrita a los pasajeros asturianos Aeropuerto de Asturias. / MARIETA La aeronave tenía que haber aterrizado en el Principado a las 16.55 LETICIA ÁLVAREZ Gijón Viernes, 18 mayo 2018, 20:29

Más de tres horas de retraso en un vuelo a Madrid mantiene atrapados en el aeropuerto de Santiago del Monte a al menos un centenar de pasajeros. Se trata del vuelo de Iberia 04756 que conecta los aeropuertos de Madrid-Barajas con el de Asturias y que tenía que haber aterrizado en el Principado a las 16.55 y que aún no ha llegado. Su aterrizaje está previsto a las 20.20. Ese retraso en sus previsiones causa a su vez que el vuelo de Asturias con destino a Madrid previsto para las 17.40 horas no pueda despegar hasta al menos las 21 horas. Algunos de los pasajeros ya dan por perdidas las conexiones con otros vuelos hacia sus destinos. Desde el aeropuerto se asegura que las causas no son aeroportuarias si no de la compañía. El origen está en un problema de infraestructuras de Iberia que no cuenta con un relevo en la tripulación, según ha podido saber este diario.