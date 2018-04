El retraso en los pagos del Principado «asfixia» a los colegios de Primaria La Consejería de Educación no comparte las críticas de los centros y asegura que el abono se hará efectivo próximamente EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 17 abril 2018, 02:36

Los colegios de Educación Primaria aún no hay recibido la partida presupuestaria que les corresponde para hacer frente a los gastos de comedor y funcionamiento. Como consecuencia de este retraso, sostienen, están «sobreviviendo» con el remanente del año pasado. Se trataría de «una situación endémica», según Gumersindo Rodríguez, presidente del sindicato ANPE, que los colegios y la propia Consejería de Educación prevén pero que «distorsiona el normal funcionamiento de los centros».

Anticipándose a una cierta demora, explica el sindicato, «los colegios dejan una reserva de dinero para poder afrontar los pagos ordinarios -tales como los derivados de los servicios de comedor o laboratorio- con cargo a los ahorros de presupuestos anteriores». Así, «y aconsejados verbalmente por la consejería», habitualmente terminan el ejercicio sin haber ejecutado la totalidad de su presupuesto, para dejar un remanente con el que «sobrevivir» los primeros meses del año siguiente.

«En caso de que no exista un remanente no podemos comprar nada, ni siquiera papel»

Sin embargo, «estamos en abril y los centros, asfixiados, acaban de recibir la asignación de su dotación presupuestaria anual, pero aún no han obtenido el ingreso». Y no todos disponen del remanente suficiente como para hacer frente a los gastos más allá del primer trimestre del año, por lo que les «resulta complicado llegar a estas fechas». «Si has ejecutado el presupuesto en totalidad te quedas sin nada, pero si no lo ejecutas y te aprovisionas de dinero sabiendo que este retraso va a ocurrir, te restan dinero de la asignación del año siguiente alegando que tienes dinero en tu cuenta. La Consejería castiga así al ahorrador en contra de sus propias previsiones», protestan.

«Aconsejan dejar aproximadamente un tercio de remanente, pero con eso puedes llegar al primer trimestre y ya estamos a mitad del segundo», incide Isabel Aurora Sanz, miembro del Comité de Directores de Primaria de Gijón Oriente, quien calcula que el pago no llegará hasta mayo, ya que «el plazo para que los centros presenten la propuesta de gasto finaliza el día 9 de ese mes». Hasta entonces, «en caso de que no exista ese saldo positivo no podemos comprar nada, ni siquiera papel o jabón. No podemos comprometer gasto aun sabiendo que vamos a tener presupuesto», denuncia.

Desde la Consejería de Educación aseguran que «no hubo ningún retraso en el ingreso ordinario de los gastos de funcionamiento de los centros, que se realiza en dos bloques», el segundo de los cuales se hará efectivo «en los próximos días». Añaden que «el presupuesto no se liquida a 31 de diciembre, lo que permite a los centros disponer de dinero», y defienden que «ninguno ha comunicado que tenga necesidades que no puedan ser abordadas».