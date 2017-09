Riopedre: «Soy inocente y lucharé hasta donde haga falta por demostrar mi honradez» El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. El exconsejero de Educación admite que «he podido cometer errores», pero defiende que «jamás he adoptado como consejero ninguna decisión injusta, ilegal o irregular» EL COMERCIO Gijón Jueves, 14 septiembre 2017, 14:17

El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, no está conforme con la sentencia del 'caso Renedo'. Así lo ha manifestado en un comunicado remitido por su abogado a los medios de comunicación en el que expresa su disconformidad con «algunas de las conclusiones» a las que han llegado los tres magistrados.

«Niego que las irregularidades que la sentencia atribuye a los demás condenados fueran ni consentidas ni conocidas por mi. Soy inocente y lucharé hasta donde haga falta para demostrar mi honradez y mi dignidad personal», afirma. El exconsejero de Educación insiste en que «no ha dispensado nunca trato de favor alguno a cualquier persona o empresa ni he pedido a nadie remuneración, gratificación, regalo o recompensa alguna» y señala que «jamás he adoptado como consejero ninguna decisión injusta, ilegal o irregular».

El exconsejero de Educación, quien asegura que el comunicado remitido hoy a los medios será «la única valoración que haga sobre esta resolución judicial», anuncia que su abogado ya trabaja en la preparación del recurso contra la sentencia. «Espero que el Tribunal Supremo termine corrigiendo su contenido», asegura.

Riopedre reconoce que «he podido cometer errores en mi actuación» y destaca que «la sentencia reconoce que no he recibido ningún euro ilícito». «No me he apropiado de dinero público ni he recibido tampoco dinero privado ni regalos», sostiene al tiempo que asegura estar a «disposición de la justicia».

La sentencia del 'caso Renedo' condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre a seis años de prisión como autor de delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho.